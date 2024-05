"Klare Absichten": Wird Céline Dion bald ihr Comeback haben?

Céline Dion (56) gab im Dezember 2022 bekannt, dass sie gegen die unheilbare Krankheit namens Stiff-Person-Syndrom ankämpft. Vor zwei Jahren musste sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme sogar alle ihre Shows absagen. Im vergangenen Monat wurde die "My Heart Will Go On"-Interpretin jedoch voller Energie bei einem Hockeyspiel gesichtet, was vermuten ließ, dass es der Sängerin mittlerweile wieder besser gehen könnte. Und tatsächlich! Wie das Journal de Montréal nun berichtet, soll der Weltstar sein Comeback bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 feiern. Ein Insider untermauert diese Annahme und ist sich sicher: "Es gibt sehr klare Absichten."

Es gibt einige Hinweise darauf, dass Céline ihr Comeback bei dem Sportevent feiern könnte. Die Olympischen Spiele werden dieses Jahr in Paris stattfinden. Passenderweise liegen auch einige ihrer Wurzeln in Frankreich. Zudem wäre dieser Auftritt nicht ihr erster bei den Olympischen Spielen. Bereits 1996 performte die 56-Jährige vor den Augen unzähliger Menschen in Atlanta. Der Vogue verriet sie außerdem: "Ich möchte mein Bestes geben, um den Eiffelturm wiederzusehen."

Sollte der Superstar bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele wirklich auf der Bühne stehen, würde das einer kleinen Sensation gleichkommen! Denn nach Bekanntgabe ihrer Krankheit zog sich Céline von den Bühnen der Welt zurück und fokussierte sich auf ihre Genesung. Wie schwer ihr Leben mit der Muskelerkrankung wirklich ist, offenbarte sie später in einem Interview mit dem Magazin: "Mir geht es gut, aber es ist eine Menge Arbeit. Ich nehme einen Tag nach dem anderen. Ich habe die Krankheit noch nicht besiegt, denn sie ist immer noch in mir und wird immer in mir sein."

Céline Dion, 2019

Céline Dion, September 2019

