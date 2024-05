Lulu singt bei "Let's Dance": Die Fans finden es schrecklich

Lulu Lewe wollte ihren Magic Moment in der heutigen Let's Dance-Folge ihrem Mann Bastian widmen. Mit dem Tanz möchte sie an ihre Hochzeit erinnern. Ihre Performance beginnt die Sängerin, indem sie ein paar Zeilen aus dem Lovesong "Endless Love" singt. Doch die gefühlvoll gesungenen Zeilen kommen bei den Fans leider gar nicht an. Auf X nehmen sie ihre Gesangseinlage auseinander. "Das mit dem Singen war keine gute Idee", schreibt ein User und ein anderer meint: "Gar nicht mal so gut gesungen." Manche Fans werden sogar noch deutlicher, wie auch der Kommentar "Oh Gott, singt Lulu schlecht" zeigt.

Lulu dürfte das aber relativ egal sein – denn es ist schwer zu übersehen, wie verliebt sie und Bastian sind. "Mein Mann hat mich in jeder Hinsicht starkgemacht. Mein Mann war auch der einzige, der immer an mich geglaubt hat", meint die Schwester von Sarah Connor (43) im Einspieler strahlend. Unter Tränen ergänzt sie: "Danke, dass du mich so bedingungslos liebst." Er sei derjenige gewesen, der ihr ihre Stimme wiedergegeben habe. Beim Tanz folgt dann noch die Überraschung: Völlig unerwartet taucht Bastian auf Lulus Bühne auf. Zur Begrüßung küsst er seine überwältigte Gattin. Damit gerechnet hat sie wohl nicht – denn Bastian war eigentlich vereist.

Die Emotionen von Lulus Tanz erreichen auch die Jury. Doch die Bewertung ihrer tänzerischen Leistung ist eher durchwachsen. "Du hast wie jede Beziehung getanzt – mit Höhen und Tiefen", stellt Motsi Mabuse (43) lachend fest. Joachim Llambi (59) ist da noch ein wenig strenger: "Wenn ich mal auf die tänzerische Seite gucke, du hattest auch so Stellen, wo du deine Endposition nicht so gefunden hast. Emotional war das aber top!" Am Ende gibt es dafür 24 Punkte.

