Milla Jovovich war Babysitterin für Bruce Willis' Töchter

Mit "Das fünfte Element" landeten Milla Jovovich (48) und Bruce Willis (69) im Jahr 1997 einen Riesenerfolg. Doch auch abseits des Sets sollen die Schauspieler eine gute Zeit verlebt haben. Milla erinnert sich im Interview mit People daran, dass Demi Moore (61) den Actionstar häufig am Set besucht habe. Die "Resident Evil"-Darstellerin habe dann angeboten, das Babysitting der Töchter von Bruce und Demi zu übernehmen, damit die zwei "etwas Mama-Papa-Zeit" genießen können. "Sie sind so cool und so wunderbare Mädchen", schwärmt sie von Rumer (35), Scout (32) und Tallulah (30). Milla betont: "Ich finde es einfach wunderbar, wie sie als Familie miteinander umgehen."

In den vergangenen Jahren machte Bruce mit seinem Gesundheitszustand Schlagzeilen. Der "Pulp Fiction"-Darsteller leidet unter der Sprachstörung, Aphasie sowie einer Demenzerkrankung. Aus diesem Grund beendete er seine Karriere und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Mittlerweile soll er große Probleme mit seiner Kommunikationsfähigkeit haben. "Natürlich behalte ich ihn in meinen Gebeten", versichert Milla und schildert weiter: "Ihn zu sehen war immer großartig. Ich werde es nie vergessen. Mit ihm zu arbeiten, war eine großartige Zeit."

Milla dürfte nicht die Einzige sein, die sich gern an die Dreharbeiten mit Bruce zurückerinnert. Denn der Hollywood-Star ist nicht nur ein großartiger Schauspieler, sondern angeblich auch überaus spendabel! Einmal pro Woche habe die Produktion eine Art Lotterie veranstaltet, berichtete jüngst der Filmemacher Jerry Bruckheimer (80) gegenüber Variety. "[Bruce] schmiss jedes Mal eine Menge Kohle in den Hut und wer auch immer gewann, nahm am Ende der Woche eine schöne Extra-Summe mit nach Hause", plauderte er aus.

Getty Images Rumer Willis, Demi Moore, Tallulah Willis und Scout LaRue Willis

Getty Images Chris Tucker, Milla Jovovich und Bruce Willis bei der Premiere von "Das fünfte Element" in Cannes

