Einen Tag Zeit: Ann-Kathrin überzeugt bei "Let's Dance"!

Tony Bauer (28) musste Let's Dance aus gesundheitlichen Gründen verlassen – Ann-Kathrin Bendixen rückte nach. Doch das stellt die Influencerin vor unerwartete Hürden: Sie hat nicht einmal 24 Stunden Zeit, um zwei Choreographien zu lernen. In ihrem Magic Moment vertanzt sie eine der dunkelsten Zeiten ihres Lebens. Als Jugendliche brach eine Zyste aus Narbengewebe in ihrem Auge aus und machte sie mehrere Tage blind. "Ich musste mit 19 um mein Leben kämpfen", erinnert sich Ann-Kathrin an die beängstigende Phase. Obwohl sie zuvor bei den Fans für gespaltene Meinungen sorgte, zeigen sich nun viele beeindruckt von der Performance und der kurzen Übungszeit. "Natürlich ist sie nicht die Mega-Tänzerin, aber für die kurze Zeit ziehe ich echt den Hut", meint nicht nur ein X-User.

Einer Meinung, der sich die Jury anschließt. "Ohne zu übertreiben, ich habe dich noch nie wo frei gesehen", lobt Motsi Mabuse (43). Und Jorge González (56) schließt sich an. Auch für ihn konnte Ann-Kathrin mit ihrer wenigen Vorbereitungszeit wirklich abliefern: "Ich glaube auch, was hast du denn zu verlieren?" Das wohl überraschendste Urteil kommt von Joachim Llambi (59). "Heute hast du gesagt: 'Komm ich lass’ laufen'. Und so hat es auch ausgesehen. Klar, das ist nicht bis ins Letzte austrainiert, das ist auch nicht machbar, aber das war toll", findet der ehemalige Profitänzer. Dafür gibt es am Ende 21 Punkte – Ann-Kathrins bisher höchste Bewertung.

Zuvor war Ann-Kathrin vor allem von den Fans hart kritisiert worden. Dass sie nach ihrem Exit wieder nachrücken durfte, stieß aufviel Unverständnis. "Was ich nicht verstehen kann: Warum muss Ann-Kathrin zurückkommen? Es wäre einfacher, wenn RTL es so macht, dass niemand rausfliegt?", fragte sich ein Nutzer im Netz. Manche hätten es sogar lieber gesehen, wenn die ebenfalls ausgeschiedenen Kandidaten Stefano Zarrella (33) oder Biyon Kattilathu (40) nachrücken.

RTL / Stefan Gregorowius Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Ann-Kathrin Bendixen und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

