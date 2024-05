Unerwünscht: Tritt Prinz Harry von Invictus Games zurück?

Alle zwei Jahre veranstaltet Prinz Harry (39) seine Invictus Games – könnte das bald der Vergangenheit angehören? Das vermutet nun zumindest der Adelsexperte Tom Quinn im Interview mit Mirror. "Harry hasst den Gedanken, seine Verbindungen zu einer Veranstaltung zu kappen, an der er ein echtes persönliches Interesse hat", meint dieser und fügt hinzu: "Aber viele Leute im Militär würden es sehr begrüßen, wenn er einfach verschwinden würde." Zudem ist sich der Royal-Experte sicher, dass die jüngsten Negativschlagzeilen den Sohn von König Charles (75) zu "einem verdorbenen Aushängeschild" der Spiele machen könnten.

Manche sind der Meinung, dass die Invictus Games durch seine Frau Meghan "zu königlich" geworden seien. Darauf spielte zuletzt auch Mark Dolan während eines Interviews bei "GB News" an. "Etwa 2.000 ehemalige Militärangehörige haben die Spiele verlassen, weil sie sagen, dass sie ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben", erklärt der Moderator und versichert: "Es gibt einige ehemalige Veteranen, die wollen, dass Harry zurücktritt."

Im Jahr 2014 rief der 39-Jährige die Invictus Games ins Leben – bei dem paralympischen Sportfestival treten Kriegsveteranen in verschiedenen Disziplinen wie unter anderem Leichtathletik und Bogenschießen gegeneinander an. Ziel der Spiele ist es, die Teilnehmenden bei ihrer Rehabilitation zu unterstützen. Im vergangenen Jahr fand das Event sogar erstmals in Düsseldorf statt.

