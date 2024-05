Prinz William will Harry nicht bei Charlottes Geburtstag

Prinz Harry (39) wird seiner Nichte wohl nicht persönlich zum Geburtstag gratulieren. Prinzessin Charlotte hat am Donnerstag ihren neunten Geburtstag gefeiert. Da ihr Onkel Harry in wenigen Tagen nach Großbritannien kommt, hofften einige Fans offenbar, er würde die Chance nutzen, um mit ihr nachzufeiern. Doch einer wird dem wohl einen Strich durch die Rechnung machen – Charlottes Vater Prinz William (41). "Wäre es nicht schön, wenn Prinzessin Charlotte eine Umarmung von ihrem Onkel Harry bekommen würde? Aber das wird nicht passieren. Prinz William wird das auf keinen Fall erlauben", ist sich die Expertin Helena Chard im Gespräch mit GB News sicher.

Zwischen Harry und Williams Familie scheint es aktuell keine Chance auf Annäherung zu geben. Dafür ist laut Helena auch das Buch "Reserve" verantwortlich. "Ich denke, Harry muss ein paar Brücken reparieren, er muss etwas tun, um ein wenig Bereitschaft zu zeigen. Es gab eine Menge Verletzungen", erklärt sie. Einer stehe aber ganz oben auf der Liste des USA-Auswanderers – sein Vater König Charles (75). Dem soll Harry in den vergangenen Wochen nämlich wieder näher gekommen sein, nicht zuletzt durch die Krebserkrankung des Monarchen. "Verständlicherweise möchte König Charles seinen Liebling sehen. Es ist einfacher, diese Beziehung zu reparieren, aber ich habe das Gefühl, dass Harry ein bisschen mehr geben muss", überlegt die Journalistin weiter.

Ob es wirklich zu einem Treffen von Vater und Sohn kommt, bleibt allerdings abzuwarten. Kommende Woche wird Harry nämlich hauptsächlich für seine Invictus Games in seine Heimat reisen. Dort wird das zehnjährige Jubiläum des Wettbewerbs gefeiert und das unter anderem mit einem Gottesdienst in der St. Pauls Kathedrale. Dazu soll der 39-Jährige auch seine Familie eingeladen haben. Laut Page Six lässt die Antwort des Palastes jedoch auf sich warten. Es ist also unwahrscheinlich, dass die Königsfamilie an diesem Event teilnimmt.

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte im Mai 2024

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im September 2014

