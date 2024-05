Nach zwei Ehejahren: Das ist Jochen Schropps Liebesgeheimnis

Jochen Schropp (45) und sein Norman sind bereits seit zwei Jahren verheiratet. Vor einigen Wochen feierten der TV-Moderator und sein Ehemann diesen besonderen Meilenstein mit ein paar süßen Schnappschüssen im Netz – und auf den Fotos wirkten sie so glücklich wie am ersten Tag! Doch wie halten die Turteltauben ihre Liebe frisch? Promiflash hat für euch bei dem Moderator nachgehakt. So ein richtiges Geheimnis habe Jochen zwar nicht, doch auf eine Sache achten er und sein Liebster besonders: "Ich glaube, die Zeit zu zweit, die muss man sich immer wieder nehmen."

Sowohl Jochen als auch Norman sind durch den Beruf zeitlich stark beansprucht, jedoch versuchen sie sich so oft es geht, Zeit für Zweisamkeit freizuschaufeln. "Wir haben letztes Wochenende den Balkon schön gemacht, eine Pflanze umgetopft und sind zusammen über den Markt geschlendert", berichtet der Moderator im Interview und fügt hinzu: "Das war jetzt vielleicht nicht das aufregendste Wochenende im Sinne von Partys, neue Leute treffen und Co. Aber für uns war es total wichtig."

Jochen und Norman hatten sich im März 2022 in einer standesamtlichen Trauung das Jawort gegeben. Einen Monat später traten die Turteltauben dann noch mal in einer freien Zeremonie in Südafrika gemeinsam vor den Traualtar. Doch obwohl die beiden verheiratet sind, leben die Ehepartner in separaten Wohnungen. "Wir leben unweit voneinander entfernt und verbringen viel Zeit miteinander, haben aber jeder einen Rückzugsort", plauderte der 45-Jährige zwei Monate nach der großen Hochzeit im Gala-Interview aus.

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp mit Ehemann Norman

Instagram / jochenschropp Jochen Schropp und sein Mann Norman im März 2023

