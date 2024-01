Kleiner Penis? Mike Heiters Kumpel Eugen verteidigt ihn

Er hält zu ihm! Kim Virginia (28) und Mike Heiter (31) stellen sich derzeit den nervenaufreibenden Herausforderungen im australischen Busch – und als wären das nicht schon genug, machen sich die beiden Ex-Geliebten auch noch gegenseitig das Leben schwer: Vor allem die ehemalige Bachelor-Kandidatin stichelt des Öfteren gegen den TV-Star. Die neuesten Hetzereien gehen gegen die Penisgröße des gelernten Kfz-Mechatronikers. Nun schlägt Mikes Kumpel Eugen Lopez zurück!

"Ob der jetzt einen großen Pimmel hat oder einen kleinen, ist doch scheißegal. Warum musst du das vor versammelter Mannschaft preisgeben? Das ist böswillig", wettert der Dschungel-Begleiter. Noch dazu findet Eugen Kims Aussage unlogisch: "Sie denkt: 'Oh, wenn ich jetzt sage, der hat einen kleinen Pimmel, dann kratzt das am Ego, weil der will ja bestimmt einen großen haben.' Das ist ja Quatsch, weil im Endeffekt hast du ja trotzdem mit ihm gebumst und hast dich danach nicht beschwert."

Mike scheint die Affäre mit der Content Creatorin mittlerweile bitter zu bereuen. "Es war mein größter Fehler, dich kennengelernt zu haben. Du bist bösartig. Mich interessiert dein Leben nicht. Du bist besessen von mir", warf er Kim am Lagerfeuer an den Kopf. Inzwischen könne Mike sich eher eine Dschungel-Affäre mit Leyla Lahouar (27) vorstellen.

Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star

Anzeige

RTL Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de