"Besessen von mir": Kim und Mikes Beef geht in nächste Runde

Jetzt wird's eklig – und die Rede ist nicht von der Dschungelprüfung! Im Dschungelcamp scheinen die Krabbeltierchen und harten Challenges für Mike Heiter (31) nicht das Schlimmste an der Show zu sein. Bisher wurde er noch nicht in eine Prüfung gewählt, muss aber ganz schön viel Zeit mit seinem Ex-Flirt Kim Virginia Hartung (28) im australischen Busch verbringen. Die beiden gerieten auch schon aneinander. Jetzt geht ihr Zoff in die nächste Runde!

Die zwei Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheiten müssen eine gemeinsame Nachtwache am Lagerfeuer absolvieren. Während Mike versucht, die Influencerin zu ignorieren, sucht sie das Gespräch. Das Ganze eskaliert schnell: "Eine Woche bevor du andere gevögelt hast, hast du gesagt, du möchtest eine Beziehung mit mir und du vertraust mir", wirft Kim Virginia ihm vor – er kontert: "Nein! Hör auf zu lügen! Ich will mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Warum bist du so besessen?" Die zwei kommen nicht auf einen Nenner, wenn es darum geht, wie ihre kleine Romanze zum Ende gekommen war.

Im Einzelinterview betont der Ex von Elena Miras (31), dass Kim einfach nicht mit seiner Abfuhr klarkommt. Doch damit nicht genug – mit diesen deutlichen Worten verletzt Mike nun Kim: "Es war mein größter Fehler, dich kennengelernt zu haben. Du bist bösartig. Mich interessiert dein Leben nicht. Du bist besessen von mir." Wie man das TV-Sternchen kennt, schlägt sie verbal zurück: "Du hast kein Geld, du bist lügnerisch, du bist manipulativ, redest böse über deine Ex-Freundinnen, hast Haarausfall, gibst nichts zu, stellst mich als Lügnerin hin. Es gibt tausend Punkte, warum ich absolut nicht obsessed von dir bin!"

RTL Mike Heiter und Kim Virginia im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virginia Hartung

