14 Millionen Euro: Zendayas Film "Challengers" startet stark

Der Film "Challengers" hätte kaum erfolgreicher starten können. Die Kinokassen klingelten am Wochenende, als die Produktion von Luca Guadagnino (52) lief. Wie The Hollywood Reporter berichtet, spielte der Film rund 15 Millionen Dollar in 3.477 Kinos ein – das sind umgerechnet in etwa 14 Millionen Euro. Eine beträchtliche Summe! Zum Vergleich: Lucas' letzter Kassenschlager, der Film "Call Me By Your Name", spielte insgesamt rund 16,8 Millionen Euro ein. Da "Challengers" allein mit dem ersten Wochenende knapp an diese Summe herankommt, könnte er zum erfolgreichsten Film des Regisseurs werden.

In dem Film geht es um die Dreiecksbeziehung zwischen der Tennisspielerin Tashi Duncan (Zendaya, 27), Patrick Zweig (Josh O'Connor, 33) und Art Donaldson (Mike Faist, 32). Die intensiven Liebessequenzen sagten Zendaya besonders zu. "Die intimen Szenen waren so gut, ich habe es geliebt. Egal in welchem Moment, es fühlte sich immer so an, als könnte ich mich komplett auf sie verlassen und sie sich auf mich", schwärmt sie gegenüber Mirror.

Die Euphoria-Darstellerin feiert mit "Challengers" bereits ihren zweiten Kinohit in diesem Jahr. Auch die Fortsetzung des Science-Fiction-Films Dune war ein riesiger Erfolg. Regisseur Denis Villeneuve (56) soll hier bereits fleißig an der nächsten Verfilmung arbeiten. Die zweifache Emmy-Gewinnerin stellte gegenüber Fandango aber klar, dass es bis zum dritten Teil eine Weile dauern könnte. "Er ist in vielerlei Hinsicht ein Perfektionist und möchte Dinge erst teilen, wenn sie fertig sind. Deshalb respektiere ich das und warte, bis er bereit ist", sagte sie im Gespräch über das Drehbuch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya bei der "Challengers"-Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Dune: Part Two" in New York

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr vor, euch "Challengers" im Kino anzugucken? Ja definitiv! Nein, mich spricht er nicht besonders an. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de