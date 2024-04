Keine Freundinnen? Sophie Trudeau blamiert Herzogin Meghan

Da haben sie wohl verschiedene Ansichten! Noch Ende 2022 hatte Herzogin Meghan (42) in ihrem mittlerweile eingestellten Podcast "Archetypes" von ihrer Freundschaft zu Sophie Grégoire Trudeau (49) geschwärmt. "Ich habe sie über die Jahre hinweg um Rat gebeten", erzählte die ehemalige Suits-Darstellerin stolz. Die Ex des kanadischen Premierministers Justin Trudeau (52) sei auch während ihrer Schwangerschaft für sie dagewesen. Auch auf einem Foto aus dem Jahr 2020, das unter anderem Mirror veröffentlichte, wirkten die beiden innig. Doch nun wurde Sophie selbst auf die Freundschaft mit der Ehefrau von Prinz Harry (39) angesprochen und äußerte sich eher zurückhaltend. "Ich kenne sie... aber wir haben nicht viel Zeit miteinander verbracht", erklärte sie in einem Interview mit Times. Was wohl zwischen den Frauen vorgefallen ist?

Doch nicht nur mit Sophie scheint es sich die US-Amerikanerin verscherzt zu haben. Auch zwischen Harry, Meghan und den Beckhams soll dicke Luft herrschen. Angeblich beschuldigten der Rotschopf und seine Frau das berühmte Ehepaar, Geschichten über sie an die Presse gegeben zu haben – deswegen soll David (48) sehr wütend geworden sein. Auf dem 50. Geburtstag von Victoria (50) waren die abtrünnigen Royals nicht anwesend.

Nachdem Harry und Meghan dem britischen Königshaus den Rücken kehrten, machten sie mit allerlei Geschichten über die Verwandtschaft des Prinzen Profit. Derzeit versuchen sie, mit Projekten Fuß zu fassen, die nicht in direkter Verbindung zur Adelsfamilie stehen. Doch den beiden scheint der Gesprächsstoff auszugehen. "Sie haben wirklich Mühe, Inhalte zu vermitteln. Es geht eben nur mit Inhalten. Wenn sie wollen, dass die Leute ihren Podcast anklicken und hören, müssen sie auch etwas zu sagen haben", meinte ein Adelsexperte gegenüber GB News.

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham auf Victorias Geburtstagsparty im April 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

