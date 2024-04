"Macht mich kirre": So verwöhnt Leyla Lahouar ihren Mike

Bei Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) geht die Liebe durch den Magen. Der ehemalige Love Island-Kandidat und die leidenschaftliche TikTok-Köchin sind seit wenigen Monaten ein Paar. Sie verbringen fast jeden Tag miteinander, was wohl vor allem für Mike ein Vorteil sein dürfte. Der Muskelprotz kommt immer wieder in den Genuss von Leylas aufwendig kredenzten Mahlzeiten – auch mitten in der Nacht. "2:30 Uhr und die Frau ist schön am Brutzeln hier", staunt er in seiner Instagram-Story, während seine Auserwählte Fusilli mit Rind zubereitet. Doch das war noch nicht alles: "Die Frau macht mich kirre. Guckt euch das mal an. Um drei Uhr nachts gibt es hier ein komplettes Menü. Mit Trüffel auch noch."

Obwohl Mike und Leyla schon sehr viel Zeit miteinander verbringen, sehnen sie sich auch nach einem gemeinsamen Zuhause. Die beiden sind sogar schon auf der Suche. "Wir haben uns vor ein paar Tagen sogar die erste Wohnung in Essen angeguckt. Aber wir wissen noch nicht, ob wir ein Haus oder eine Wohnung nehmen", verriet die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin vor wenigen Wochen in ihrer Instagram-Story. Damals betonte sie, dass noch weitere Besichtigungen geplant seien.

Mike setzt für seine Freundin andere Prioritäten. In diesem Monat hätte er zwei Auftritte mit den SixxPaxx gehabt, aber stand schlussendlich nur bei einem auf der Bühne. Er sagte die Stripper-Performance ab, weil er es nicht über das Herz gebracht hätte, eine andere Frau anzutanzen. "Ich fühle mich nicht wohl damit. Ich fühle diese Situation und diese Rolle nicht und ich denke, dann würde das nicht gut werden", erklärte er gegenüber Bild.

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar im April 2024

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar im März 2024

