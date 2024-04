Nur Spaß? "Prominent getrennt"-Gina äußert sich zum Glaswurf

Nun bezieht auch Gina Beckmann Stellung! In der dritten Folge der Realityshow Prominent getrennt kam es zum Eklat: Kim Virginia Hartung (28) verpasste ihrem Mitstreiter Max Bornmann eine Ohrfeige und musste die Show zusammen mit ihrem Teampartner Emanuell Weißenberger (31) verlassen. Dieser behauptete nach der Ausstrahlung, dass Kim ihn mit einem Glas abgeworfen und dabei verletzt haben soll. Nun positioniert sich auch Gina zu den Anschuldigungen: "Zu diesem Glaswurf kann ich mich ja jetzt auch kurz äußern, weil ich war ja in der Situation dabei und es ist jetzt eh schon alles öffentlich", erklärt sie in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Emanuell hat in der Situation gelacht und er hat auch, glaube ich, etwas zurückgeschüttet, sofern ich mich da richtig dran erinnere."

Ihrer Ansicht nach habe das Ex-Paar lediglich Scherze gemacht. Dass der einstige Bachelorette-Boy im Nachhinein solche Anschuldigungen erhebt und behauptet, dass Kim ihn angegriffen habe, könne sie nicht nachvollziehen: "Die haben wirklich Späße gemacht. Die haben beide gelacht in der Situation und er tut ja jetzt so, als wäre das voll das krasse Ding gewesen. Aber sie haben beide dabei gelacht! [...] Emanuell braucht jetzt nicht so tun, als hätte er nicht dabei gelacht", betont die ehemalige #CoupleChallenge-Teilnehmerin.

Zuvor hatte der Bachelor in Paradise-Kandidat seiner Verflossenen schwere Vorwürfe gemacht: Unter einem Instagram-Beitrag der Show wetterte er: "Warum wurde hier so viel nicht gezeigt? Wie zum Beispiel der Glaswurf von ihr, wo ich geblutet habe und eine Wunde davon getragen habe? Sie dann noch mit dem Dschungel zu belohnen, ist bodenlos." Danach schilderte Kim die Situation aus ihrer Sicht: "Die Person hat wieder Mist bei mir gebaut. Dann haben wir es ausdiskutiert [...] und er meinte, 'Es tut mir so leid, du kannst mir sogar Wein überschütten'. [...] Dann habe ich dem Wein übergeschüttet, das lasse ich mich doch nicht zweimal bitten."

Instagram / emanuell.wss Emanuell Weißenberger, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Kim Virginia Hartung, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

