Nicholas Galitzine musste vier Sexszenen am Tag drehen!

Nicholas Galitzine (29) teilt seine Erfahrungen am Set von der historischen Drama-Serie "Mary & George". In einem Interview mit Entertainment Weekly verrät der 29-jährige Schauspieler: Er musste an einem Tag vier Sexszenen drehen! "Ich ging von Zimmer zu Zimmer, traf Fremde und sagte: 'Hallo, ich bin Nick, nett dich kennenzulernen. Okay, das ist die Position, in der wir sein werden'", schildert er nun. In der Serie, die auf dem Buch "The King’s Assassin" von Benjamin Woolley basiert, spielt Nicholas George Villiers, der von seiner Mutter Mary ermutigt wird, eine Beziehung mit König James I. von England anzufangen, um an Macht zu kommen. Die Produktion kann Mega-Stars vorweisen: Auch Julianne Moore (63) und Tony Curran sind dabei!

Während der Dreharbeiten legte Nicholas großen Wert darauf, eine angenehme Atmosphäre für alle Beteiligten zu schaffen. "[Die Rolle zu spielen] ist ein unglaublich ermächtigendes Gefühl", erklärt der Brite die Darstellung der Machtdynamiken in der Serie und führt aus: "Wir hatten einen wunderbaren Intimitätscoach, und ich hoffe, dass ich den Schauspielern, die für diese einzelnen Szenen kamen, ein gutes Gefühl gegeben habe. Aber ich bin so stolz auf die ganze Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben." Es sei ihm wichtig gewesen, dass sich alle bei den Szenen wohlgefühlt haben. Obwohl er stolz auf seine Leistung ist, passierte ihm beim Premierenevent in London eine peinliche Situation: Er saß neben seinen Eltern, während seine Sexszenen auf der Leinwand liefen.

Neben "Mary & George" steht Nicholas auch für das Amazon-Prime-Filmprojekt "The Idea of You" mit Anne Hathaway (41) vor der Kamera. In der romantischen Tragikomödie spielt er Hayes, ein Mitglied einer Boyband, das eine unerwartete Beziehung zu der 40-jährigen Solène entwickelt. "Die Idee, dass dieser Film das weibliche Vergnügen fördert, ist meiner Meinung nach wirklich interessant und einzigartig. Er zeigt eine Liebe mit Altersunterschied, die wir normalerweise nicht auf der Leinwand zwischen einem jüngeren Mann und einer älteren Frau sehen", betonte er in einem Interview mit Hits Radio.

Gerüchte wurden laut, dass das Buch, auf dem der Film basiert, eine Fan-Fiction von Harry Styles (30) sein soll. Dass die Beziehung zwischen dem Sänger und Olivia Wilde (40) Inspiration gewesen sein könnte, dementierte die Hauptdarstellerin Anne aber bereits. "Nein, einfach nein", erklärte die 41-Jährige in einem Interview mit Extra.

Harry und Olivia waren fast zwei Jahre ein Paar – der Altersunterschied von rund zehn Jahren schien den "As It Was"-Interpretin und die Filmregisseurin wenig zu stören. Ihre Liebe soll aus anderen Gründen zerbrochen sein. Ein Informant plauderte damals gegenüber Daily News aus: Während des gemeinsamen Streifens "Don't Worry Darling" kam es zu reichlich Schlagzeilen – inklusive Affärengerüchten mit der Hauptdarstellerin Florence Pugh (28). "Harry ist eine sehr positive und gechillte Person und die ganzen Gerüchte darüber, dass Florence und Olivia um ihn gekämpft haben, machten ihn verrückt", hieß es. Laut Insidern sollen die Ladys sich nämlich gestritten haben, weil beide wohl was von dem "Satellite"-Interpreten wollten.

