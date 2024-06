Neue Frise? So cool zeigt sich Nicholas Galitzine in Mailand

Es ist wieder so weit: Die Fashion Week in Mailand läuft auf Hochtouren. Zu dem modischen Event sind natürlich auch zahlreiche Hollywood-Stars und Sternchen eingeladen – so auch Nachwuchstalent Nicholas Galitzine (29). Der Schauspieler legt bei der Show des Labels Fendi einen supercoolen Auftritt hin: Er trägt eine dunkelblaue Chinohose, eine Jeansjacke und ein weißes Hemd. Dazu kombiniert er einen grün-gelb gestreiften Schlips und eine große schwarze Sonnenbrille. Allerdings ist nicht sein lässiges Outfit der echte Hingucker, sondern seine Haare. Noch vor wenigen Tagen zeigte er sich mit seinen gewohnten dunklen Locken, jetzt taucht er mit einer blonden Mähne auf!

Auf seinem Instagram-Account teilt der gebürtige Brite Fotos vom Event und wird sofort mit Komplimenten überschüttet. Die Fans des Schauspielers können ihr Glück kaum fassen, denn für sie bedeutet Nicholas' neuer Look nur eins: Die Dreharbeiten zum zweiten Teil von "Royal Blue" haben schon begonnen. Auch für den beliebten Originalfilm, der erst im vergangenen Jahr herauskam, musste er sich immerhin schon die Haare bleichen. Sogar Camila Cabello (27), mit der er für Prime Studios' "Cinderella"-Adaption vor der Kamera stand, witzelt unter dem Beitrag: "Ey, du hast meinen Look geklaut". Die eigentlich brünette Sängerin rockt ebenfalls seit einigen Wochen das Leben als Blondine.

Nicholas feierte in den vergangenen vier Jahren große Erfolge. Nicht nur spielte er die Hauptrollen in mehreren Filmen und Serien, dabei durfte er auch noch mit Hollywood-Legenden wie Julianne Moore (63) zusammenarbeiten. Zuletzt begeisterte er seine Fans im Film "Als du mich sahst", in dem er an der Seite von Anne Hathaway (41) zu sehen war. Nicholas' neue Frise könnte allerdings auch etwas mit der kürzlich angekündigten Neuverfilmung des Klassikers "Masters of the Universe" zu tun haben. Denn Nicholas wurde in der Hauptrolle des He-Man gecastet, der ja ebenfalls blond ist.

Lucia Sabatelli/action press Nicholas Galitzine, Juni 2024

Getty Images Nicholas Galitzine und Anne Hathaway im März 2024

