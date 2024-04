Sexarbeiterin für P. Diddy? Yung Miami bestreitet Vorwürfe

Yung Miami stellt klar, dass sie nicht für P. Diddy (54) gearbeitet hat. Gegen den Rapper wurde von einem ehemaligen Angestellten eine Zivilklage eingereicht, in der schwere Vorwürfe erhoben wurden. Unter anderem stand darin auch, dass seine Ex Yung Miami für ihn Drogen geschmuggelt und als Sexarbeiterin gearbeitet hat. Auf Instagram stellt die Musikerin nun klar: "Ich bin keine Prostituierte. Ich habe noch nie in meinem Leben meinen Körper verkauft und ich hasse es, wie das gesponnen wird." Das schrieb sie in einem Kommentar unter einem Post von 50 Cent (48), der einen alten Clip von Yung Miami geteilt hat, in dem sie selbst witzelt, dass sie eine "Hure" sei.

In der Klage, die gegen Sean Combs, wie P. Diddy mit bürgerlichem Namen heißt, eingereicht wurde, kamen so einige illegale Handlungen ans Licht. So soll er angeblich mit drei Frauen – darunter Yung Miami – geprahlt haben, die für Sexarbeit ein "monatliches Stipendium" von ihm bekommen haben. Außerdem soll sie die illegale Droge Pink Cocaine für ihn geschmuggelt haben. Neben den Vorwürfen, in denen auch Yung Miami genannt wird, wird dem Musiker auch sexuelle Gewalt und Menschenhandel nachgesagt.

Der 54-Jährige wies bislang alle Vorwürfe entschieden ab. Er lebt sein Leben genauso weiter und zeigt sich hin und wieder entspannt in der Öffentlichkeit: Erst vor wenigen Tagen fuhr er unbekümmert auf dem Fahrrad durch Miami. Immer wieder hielt P. Diddy an, um seine Fans zu begrüßen und munter Fotos zu machen.

Getty Images Yung Miami, Musikerin

Instagram / diddy P. Diddy, Musiker

