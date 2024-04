Georgina Fleur ist nach Angriff "psychisch total gebrochen"

Nach einem Angriff erlitt Georgina Fleur (34) eine Verletzung über dem Auge. Dieser Vorfall nagt seitdem an ihrem Wohlbefinden. "Mir geht es richtig schlecht. Ich bin seelisch und psychisch total gebrochen wegen dieser Aktion", meldet sich die Beauty in ihrer Instagram-Story und fügt sichtlich angeschlagen hinzu: "Ich habe wirklich viel mitgemacht in den letzten Wochen – und jetzt dieser Cut über dem Auge. [...] Ich bin einfach traurig. Mir geht es nicht gut. Es hat mir echt übel zugesetzt."

Trotz allem versucht die Rotschopf, positiv zu bleiben. "Ich lasse morgen die Fäden ziehen. Ich bin so gespannt, wie es dann aussieht", merkt die Mutter einer Tochter an. Um sich abzulenken, genießt sie unter anderem einen entspannten Tag mit ihrer Kleinen. Georgina erklärt: "Ich versuche einfach das Beste daraus zu machen. Bin mit meiner Tochter am Strand. Ich sehe sie lächeln und spielen."

Vor wenigen Tagen enthüllte die 34-Jährige auf der Onlineplattform, wie es zu der blutigen Wunde gekommen war. Die einstige Der Bachelor-Kandidatin wollte eigentlich mit einigen Freundinnen ihren Geburtstag nachfeiern – dann kam es plötzlich zu einem schockierenden Zwischenfall! "Auf einmal hat mir eine wildfremde Person, die ich nicht kannte, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, ein Glas ins Gesicht geworfen!", enthüllte Georgina.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Januar 2024

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

