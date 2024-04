Nach Heul-Selfie: Justin Bieber geht es wirklich nicht gut

Justin Bieber (30) versetzte seine Fans vor wenigen Tagen in Aufruhr, als er im Netz einige Bilder teilte, auf denen er weint. Die Sorge seiner Community scheint aber nicht unberechtigt zu sein. Wie eine Quelle nun gegenüber Entertainment Tonight preisgibt, gehe es dem "Peaches"-Interpreten schon seit Längerem nicht so gut. "Justin hat in letzter Zeit mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Er hat eine harte Zeit hinter sich und fühlt sich nicht wie sein übliches Ich", verrät der Insider dem Onlineportal.

Trotz dieser schwierigen Situation habe der Sänger vor allem mit seiner Ehefrau Hailey Bieber (27) eine große Stütze an seiner Seite. "Hailey hat ihr Bestes getan, um für Justin da zu sein, aber es macht ihr zu schaffen, ihn kämpfen zu sehen“, erklärt der Informant weiter und fügt hinzu: "Sie tun ihr Bestes, um die Dinge zum Laufen zu bringen und einander zu unterstützen. Sie sind entschlossen, alles zu tun, was nötig ist, um die Dinge besser zu machen."

Das Paar muss sich zurzeit zusätzlich mit Spekulationen über eine Trennung auseinandersetzen. Denn erst kürzlich kam das Gerücht auf, dass die beiden in getrennten Häusern wohnen. Ein Insider brachte aber schnell Licht ins Dunkel. "Niemand ist ausgezogen, aber sie verbringen gelegentlich Zeit getrennt voneinander, indem sie bei Familienmitgliedern und Freunden wohnen. Ihr großes Interesse besteht aber darin, zusammenzubleiben", erzählte die Quelle im People-Interview. Die beiden arbeiten aktuell viel an ihrer Ehe und denken gar nicht über eine Scheidung nach.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

MEGA Justin Bieber und Hailey Bieber

