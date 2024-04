Meilenstein: Anne Hathaway ist seit fünf Jahren nüchtern!

Anne Hathaway (41) kann stolz auf sich sein. Vor einiger Zeit begann die Schauspielerin, auf Alkohol zu verzichten. Die Entscheidung begründete sie damit, dass sie mehr für ihren damals dreijährigen Sohn Jonathan da sein wollte. Nun feiert die Plötzlich Prinzessin-Darstellerin einen großen Erfolg. "Ich spreche normalerweise nicht darüber, aber ich bin seit über fünf Jahren nüchtern. Das fühlt sich für mich wie ein Meilenstein an", erzählt sie offen in einem Interview mit The New York Times.

"Ich wusste tief im Inneren, dass es [Anm. d. Red.: Alkohol] nichts für mich war", erklärte der "Der Teufel trägt Prada"-Star in einem Interview mit der Vanity Fair. "Meine persönliche Erfahrung damit ist, dass alles besser ist. Für mich war es ein Treibstoff zum Schwelgen. Und ich schwelge nicht gerne", fügte sie hinzu. Am Anfang sei es Anne sehr schwergefallen, ihrem Umfeld zu sagen, dass sie völlig abstinent lebe. Mittlerweile habe die US-Amerikanerin jedoch kein Problem mehr damit, zu ihrer Abstinenz zu stehen.

Unterstützung findet sie dabei auch bei ihrem Ehemann Adam Shulman (43). Die beiden Schauspieler sind bereits seit knapp 13 Jahren miteinander verheiratet. Dass Adam der Mann fürs Leben ist, soll die 41-Jährige bereits früh erkannt haben. Wie Popsugar berichtete, habe Anne schon nach dem ersten Date gewusst, dass sie ihren Liebsten irgendwann mal heiraten wird.

Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Golden Globes 2019

