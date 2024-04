Das denkt Jason Derulo über die Ermittlungen gegen P. Diddy!

Sean Combs aka P. Diddy (54) steht derzeit aufgrund heftiger Anschuldigungen in den Schlagzeilen: Ihm wird nämlich sexuelle Gewalt und Menschenhandel vorgeworfen! Aus seinem Freundeskreis äußerte sich bisher eigentlich niemand dazu – bis jetzt! TMZ trifft Diddys Kumpel Jason Derulo (34) auf den Straßen New Yorks und befragt ihn direkt zu den Vorwürfen. Auf die Frage, ob dem US-Rapper zunächst Gnade gewährt werden sollte, bis mehr Beweise auftauchen, antwortet Jason: "Ich glaube daran. Ich glaube an die Unschuld, bis die Schuld bewiesen ist." Viel mehr sagt der Sänger nicht zu dem ganzen Thema, aber seine Aussage macht deutlich: Jason stärkt Diddy den Rücken.

Ob das damit zusammenhängt, dass er P. Diddy quasi seine Karriere zu verdanken hat? Von Mitte bis Ende der 2000er-Jahre schrieb Jason eine Menge Songs für den Rapper und seine Künstler. So kam der "Whatcha Say"-Interpret zu seiner Solokarriere – und letztendlich zu seinem Durchbruch in der Musikbranche. Aber Karriere hin oder her: Jason scheint bisher an Diddys Unschuld zu glauben und der Meinung zu sein, dass die Öffentlichkeit das auch tun sollte. Immerhin wurde der Musiker bisher weder verhaftet noch angeklagt.

Momentan steht P. Diddy nur im Zentrum der Ermittlungen – was aber dazu führte, dass das Department of Homeland Security mehrere seiner Immobilien durchsuchte. Dafür hagelte es ordentlich Kritik von seinem Anwalt. "Diese voreilige Verurteilung von P. Diddy ist nichts weiter als eine Hexenjagd. Sie basiert auf unbegründeten Anschuldigungen", wetterte er laut CNN gegen die Behörden. Diddy selbst versucht wohl den Skandal eher locker zu nehmen: In den vergangenen Tagen wurde der "I'll Be Missing You"-Interpret immer wieder überraschend unbeschwert gesichtet. "Es ist eine stressige Situation für ihn, aber er behält die Ruhe", ließ ein Insider People wissen.

