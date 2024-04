Andere Frau? Peer und Janni Kusmagk machten Ehekrise durch

Peer Kusmagk (48) und seine Frau Janni (33) präsentieren sich in den sozialen Medien als harmonisches Paar. Dass aber nicht immer alles so rosig ist, gibt die Profi-Surferin ebenfalls zu. "Das siebte Jahr unserer Beziehung und das dritte Kind, das hat uns echt aus der Bahn geworfen", gesteht Janni in ihrer Instagram-Story. Statt miteinander das Gespräch zu suchen und ihre Probleme aus der Welt zu schaffen, verstummte die Kommunikation zwischen ihr und dem Schauspieler. Zu allem Überfluss trat noch eine andere Frau in Peers Leben. Die unbekannte Frau beschreibt Janni als "dubiose Person, die durch die Arbeit in sein Leben kam [...] und dachte, dass Peer ihr Seelenverwandter wäre".

Für Janni keine einfache Zeit – zusätzlich hatte sie nach der dritten Geburt nämlich mit Wochenbett-Komplikationen zu kämpfen. Und auch ihrem neugeborenen Sohn ging es nicht so gut wie erhofft. Aufgrund von Problemen nach der Entbindung musste Baby Merlin auf der Intensivstation betreut werden. "Ich war einfach wahnsinnig beschäftigt mit den ganzen Themen rund um die Geburt. Ich musste superviel verarbeiten und brauchte auch erst einmal selbst eine Therapie", erinnert sie sich. Schlussendlich haben die beiden die Kurve aber doch noch gekriegt.

Nun wirken die Eheleute glücklich wie eh und je. Kennengelernt haben sich Peer und Janni in der Reality-TV-Show Adam sucht Eva. 2017 gaben sie sich schließlich das Jawort und ihr erstes Kind, der kleine Emil Ocean, kam zur Welt. Mit Yoko und Merlin wurde das Familienglück dann komplett. Ende 2021 packte die Familie ihre Taschen und fand auf Mallorca eine neue Heimat auf Zeit. In diesem Jahr stehen die Zeichen erneut auf Veränderung: Im Februar gab Janni bekannt, sie würden ihre Bleibe auf der Baleareninsel aufgeben und den Neuanfang in Dänemark wagen.

