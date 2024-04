So groß wirkt Prinzessin Madeleines Sohn Nicolas neben ihr!

Prinzessin Madeleine von Schweden (41) ist stolze Mutter von ihren drei Kindern Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (6). Wie sehr ihr Sohn in die Höhe geschossen ist, teilt die Frau von Chris O'Neill (49) auf einem aktuellen Foto im Netz: Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht das royale Mitglied einen niedlichen Schnappschuss von sich und dem Prinzen. Auf diesem lächeln beide in die Kamera vor einer bunten Wand. Ein Detail fällt besonders auf: Der Junge reicht seiner Mama mittlerweile bis ans Kinn!

Vor allem die Fans sind total verblüfft darüber. "Prinz Nicolas ist so groß geworden! Schön, ihn zu sehen!", schwärmt ein Nutzer der Social-Media-Plattform und zahlreiche weitere schreiben: "Oh wow, Nicolas ist so erwachsen geworden!" Während des gemeinsamen Selfies befand sich Madeleine mit dem Achtjährigen und seinen Schwestern in einem kultigen Viertel in Miami. "Sonntage sind dazu da, die Stadt zu erkunden, in der du lebst! Hat heute Spaß gemacht, mit den Kids durch Wynwood zu spazieren!", kommentiert die 41-Jährige ihren Beitrag.

Die Schwedin lebt bereits seit einigen Jahren mit ihrem Ehemann und den Kindern in den Vereinigten Staaten. Das könne sich demnächst jedoch ändern. Zumindest deutete dies ein royales Familienmitglied vor wenigen Tagen an. Gegenüber Svensk Damtidnig plauderte Tord Magnuson (83) aus: "Es ist wahrscheinlich eine wohlüberlegte Entscheidung, die die Familie getroffen hat, dass es jetzt an der Zeit ist, nach Hause zu ziehen!" Der Palast bestätigte dies bisher noch nicht offiziell.

Anzeige Anzeige

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schwedens Kinder Adrienne, Nicolas und Leonore

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Madeleine und ihre Familie, Prinz Julians Taufe 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass Prinz Nicolas in die Höhe geschossen ist? Ja! Er ist richtig groß geworden. Nein! Ich finde nicht, dass er sonderlich groß wirkt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de