Wegen Sex-Skandal? Kesha ändert Zeilen über P. Diddy in Song

Macht Kesha (37) etwa P. Diddy (54) mit dieser Aktion eine klare Ansage? Während des diesjährigen Coachella-Festivals textet die Sängerin kurzerhand die Lyrics ihres Mega-Hits "Tik Tok" um. Aus den berühmten Zeilen: "Wache morgens auf und fühle mich wie P. Diddy" macht sie kurzen Prozess und singt stattdessen: "Wache morgens auf wie scheiß P. Diddy!" Ob diese Änderung tatsächlich etwas mit den Schlagzeilen zu tun hat, die den Rapper betreffen, verrät die Musikerin hingegen nicht.

Aktuell muss sich der 54-Jährige mit heftigen Anschuldigungen auseinandersetzen. Diddy wurde vor geraumer Zeit mehrfach wegen sexueller Übergriffe angezeigt und unter anderem des Sexhandels beschuldigt. Im Februar dieses Jahres folgte laut TMZ eine weitere Klage wegen angeblicher sexueller Belästigung gegen den "I'll Be Missing You"-Interpreten. Der Rapper Lil Rod soll dem US-Amerikaner vorwerfen, dass er ihn unsittlich berührt habe. Bisher dementiert Diddy die heftigen Anschuldigungen vehement.

Bis zum Sommer des vergangenen Jahres befand sich Kesha ebenfalls in einem langjährigen Rechtsstreit. Vor rund neun Jahren beschuldigte die 37-Jährige den Musikproduzenten Dr. Luke (50), sie psychisch sowie physisch missbraucht zu haben. Kurz bevor der eigentliche Prozess starten konnte, einigten sich die beiden jedoch außergerichtlich. In einem Statement auf Instagram schrieb die Beauty vor einigen Monaten: "Nur Gott weiß, was in dieser Nacht geschah. Wie ich schon immer gesagt habe, kann ich nicht alles wiedergeben, was geschehen ist. [...] Ich wünsche allen beteiligten Parteien nichts als Frieden."

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Rapper

Getty Images Kesha, Sängerin

