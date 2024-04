Inmitten des Skandals: P. Diddy scheint bedrückt zu sein

P. Diddy (54), der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, sieht sich derzeit schweren Vorwürfen ausgesetzt: Gegen den US-amerikanischen Rapper laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung und Menschenhandel. Zuletzt wurden deshalb auch zwei seiner Häuser durchsucht. Das könnte den Musiker stärker belasten als zunächst angenommen: Auf Fotos, die Mirror vorliegen, ist der Musikproduzent ganz in Schwarz gekleidet in seiner Villa in Miami zu sehen. Auf einem der Schnappschüsse scheint der Sänger zu beten, während er auf anderen telefoniert, Weißwein trinkt und sein Gesicht mit seinen Händen verdeckt. Dabei macht er einen niedergeschlagenen und bedrückten Eindruck.

Erst kürzlich gab eine Quelle gegenüber People an, dass Sean versucht, in der aktuellen Situation die Nerven zu behalten. "Es ist eine stressige Situation für ihn, aber er behält die Ruhe." Er versuche, das gemeinsame Leben mit seinen Kindern nicht von "irgendeinem Drama" beeinflussen zu lassen. Stattdessen wolle er trotz des aktuell laufenden Verfahrens so normal wie möglich weitermachen. "Mr. Combs ist unschuldig und wird weiterhin jeden einzelnen Tag dafür kämpfen, seinen Namen reinzuwaschen", ließ er zudem durch seinen Anwalt Aaron Dyer verkünden.

Doch nicht nur Sean ist mit dem Gesetz in Konflikt geraten, auch gegen seinen Sohn Christian Combs (26) wurde vor wenigen Tagen Klage wegen sexueller Belästigung eingereicht. Wie TMZ berichtete, behauptet Grace O'Marcaigh, dass der Promi-Spross sich ihr während einer Jachtparty aufgedrängt habe. Von dem Vorfall soll sie Tonaufnahmen haben. Als sie 2022 als Steward auf der Jacht gearbeitet habe, sei er auf sie fixiert gewesen. Daraufhin soll er Grace einen Drink angeboten und versucht haben, sie anzufassen und zu küssen. Die Aufnahmen sollen beweisen, dass sie immer wieder beteuert habe, kein Interesse an Christian zu haben. Schließlich konnte sie sich jedoch befreien.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images Christian Combs, Sohn von P. Diddy

