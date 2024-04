Inmitten des Sexskandals: P. Diddy macht eine Fahrradtour

Sport als Ablenkung? P. Diddy (54) sieht sich derzeit mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Dem US-amerikanischen Rapper wird sexuelle Belästigung sowie Menschenhandel vorgeworfen. Im Laufe der Ermittlungen wurden vor wenigen Wochen sogar Häuser des Musikers durchsucht. Auf den neuesten Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, radelt P. Diddy nun durch Miami Beach. In schwarzen Shorts, die er mit einem ebenfalls dunklen Sport-Shirt kombinierte, trat der "Coming Home"-Interpret ordentlich in die Pedale. Während er an den Paparazzi vorbeidüste, formte er mit seinen Fingern den Buchstaben L für Liebe.

Derzeit soll P. Diddy alles daran setzen, dass sein Ruf durch die Vorwürfe nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. "Er arbeitet hart, um sicherzustellen, dass das Vertrauen in seine Marke nicht völlig zerstört wird", erklärte der Marketingexperte Eric Schiffer im Gespräch mit Fox News Digital. Laut dem Experten weiß der 54-Jährige ganz genau, was er tut: "Der Promoter in ihm – er ist ein Meister der Vermarktung – versteht die Macht der Beweise, die die Leute durch Andeutungen überzeugen können. Und was angedeutet wird, wenn er lächelnd auf seinem Fahrrad sitzt oder mit Stevie J essen geht, ist, dass alles in Ordnung ist."

Zumindest über einen Erfolg konnte sich der Künstler kürzlich freuen: Die ehemalige Nanny seiner Zwillingstöchter zog ihre Klage gegen ihn zurück. Das Kindermädchen hatte P. Diddy vorgeworfen, sie aufgrund ihrer Schwangerschaft gefeuert zu haben. Laut RadarOnline soll der Sänger gesagt haben, dass es kein gutes Vorbild für seine Töchter wäre, eine unverheiratete schwangere Frau um sich zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Porter und P. Diddy mit ihren Zwillingen D'Lila Star und Jessie James

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über P. Diddys Zeichen für Liebe während der Fahrradtour? Er will nur seinen Ruf retten! Ich finde das sympathisch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de