Gegen P. Diddys Sohn wurde nun offiziell Klage eingereicht!

Vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass P. Diddys (54) Sohn, Christian Combs (26) eine Anklage wegen sexueller Belästigung droht. Jetzt ist es offiziell: Wie TMZ berichtet, hat Grace O'Marcaigh nun die Klage gegen den Promi-Spross in Los Angeles eingereicht. Sie behauptet, sie habe Tonaufnahmen davon, wie Christian sich ihr während einer Jachtparty aufgedrängt habe. 2022 habe sie als Steward auf dieser Jacht gearbeitet. Der heute 25-Jährige soll auf der besagten Feier direkt auf sie fixiert gewesen sein. Laut Grace habe Christian ihr einen Drink angeboten, sie habe sofort vermutet, dass er ihr was ins Glas getan habe. Daraufhin soll er versucht haben, sie zu küssen und anzufassen.

Die Tonaufnahmen sollen zeigen, dass Grace dem Angeklagten immer wieder gesagt habe, dass sie kein Interesse an ihm habe. Christian soll sie aber dazu gedrängt haben, ihm ins Theater auf der Jacht zu folgen. Nach einiger Zeit konnte sie sich von ihm befreien – zudem will sie die Tat mit Bildern von ihren verletzten Armen belegen. Auch Diddy selbst ist in diesen Fall verwickelt.

Er wird beschuldigt, weil er Charterer dieser Jacht gewesen sein soll. So verklagt Grace den Rapper wegen Beihilfe zu dem angeblichen Übergriff. Es ist nicht die erste Klage gegen den "I'll Be Missing You"-Interpreten. Mehrere Frauen werfen dem Musiker sexuelle Belästigung und sogar Vergewaltigung vor. Zuletzt stellten sich auch andere A-Promis gegen ihn. So schilderte Usher (45), dass er merkwürdige Situationen mit P. Diddy erleben musste.

Getty Images Christian Combs im Februar 2024

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

