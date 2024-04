"One Tree Hill"-Co-Stars feiern Sophia Bush für ihr Outing

Vor wenigen Tagen überraschte Schauspielerin Sophia Bush (41) ihre Fans mit einem ehrlichen Essay. Darin bestätigt die ehemalige One Tree Hill-Darstellerin, dass sie queer und mit der Fußballspielerin Ashlyn Harris (38) zusammen ist. Für dieses Coming-out wird sie von ihren früheren Co-Stars gefeiert. "Dein offenherziges Leben ist so, so inspirierend. Ich liebe dich", schreibt Bethany Joy Lenz (43) unter einem Instagram-Beitrag der 41-Jährigen. Auch ihre Kollegin Hilarie Burton (41) kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Mit dir zu wachsen, war eine Freude. Höre niemals damit auf. Ich liebe die mutige Vielfältigkeit in dir. Ich liebe die blaue Flamme deines wilden Herzens, das den Kern von allem bildet. Du strahlst heller und heller", kommentiert Hilarie gerührt.

Sophia selbst ist über ihr Coming-out auch mehr als glücklich. Das machte sie zumindest im Netz deutlich. "Frei und leicht und ängstlich und zitternd – und ich würde nichts ändern!", kommentierte sie ihren Schritt. Und auch ihre Partnerin Ashlyn fand nur liebe Worte für die Schauspielerin: "Ich bin stolz auf dich, Baby!" Für das Paar ein großer Befreiungsschlag – erst vor wenigen Tagen feierten sie nämlich auch ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt. In aufeinander abgestimmten Looks posierten die Frauen für die Fotografen beim White House Correspondents' Association Dinner.

Für die brünette Beauty beginnt damit nun ein neuer Lebensabschnitt. Zuvor war die "The Hitcher"-Darstellerin nämlich schon zweimal verheiratet – unter anderem von 2005 bis 2006 mit "One Tree Hill"-Co-Star Chad Michael Murray (42). Vor zwei Jahren gab sie dann ihrem Ex Grant Hughes das Jawort. Aber auch diese Ehe hielt nur ein Jahr.

