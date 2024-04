Beyoncé und ihre Tochter starten nächstes Projekt zusammen!

Im vergangenen Jahr reiste Beyoncé (42) mit ihrer "Renaissance"-Tour durch die Welt. Mit dabei und der heimliche Star der Shows: Töchterchen Blue Ivy (12)! Mit ihren kleinen Auftritten verzauberte der Spross der Sängerin und Rapper Jay-Z (54) die Fans. Und dieses unschlagbare Mutter-Tochter-Duo wird die Supporter bald wieder in ihren Bann ziehen. Wie Disney höchstpersönlich bekannt gibt, werden die "Crazy in Love"-Interpretin und ihre Tochter beide an der Realverfilmung "Mufasa: The Lion King" mitwirken. Während Beyoncé wieder der Löwin Nala ihre Stimme leiht, wird Blue NalasLöwentochter Kiara synchronisieren.

Wie der Regisseur von "Mufasa", Barry Jenkins, gegenüber Entertainment Weekly erzählt, wollte er Blue Ivy besetzen, nachdem er ihre Arbeit in dem Kurzfilm "Hair Love" gesehen hatte. Doch zuerst war sich der Filmemacher unsicher. "Ich dachte mir: 'Ist es einen Versuch wert? Würde Blue Ivy es machen wollen? Würde Beyoncé zusammen mit ihrer Tochter auftreten wollen?'", verrät er dem Onlineportal. Für Beyoncé und ihre Tochter ist es das erste Mal gewesen, dass sie so professionell zusammenarbeiten – denn die Aufnahmen zum Film fanden noch vor der Tour statt.

"Ich glaube, Blue ist im Laufe der Tour wirklich erwachsen geworden. Die Blue Ivy, die man in diesem Film sieht, ist wie eine Zeitkapsel, diese sehr junge Phase ihres Lebens, die sie mit ihrer Mutter teilen konnte", plaudert Barry weiter aus. Und tatsächlich scheint die 12-Jährige in den vergangenen Monaten ganz schön erwachsen geworden zu sein. Erst Anfang Februar begleitete sie ihre Eltern zu den Grammy Awards und machte in einer eleganten Abendrobe eine gute Figur.

