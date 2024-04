Iain Armitage denkt an ersten "Young Sheldon"-Drehtag zurück

Iain Armitage (15) erinnert sich an seinen ersten Drehtag zurück. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle in dem The Big Bang Theory-Spin-off "Young Sheldon" weltberühmt. Doch nach mittlerweile sieben Staffeln ist offiziell Schluss: Die kommenden Folgen stellen zugleich auch das Finale der beliebten Show dar. In einem emotionalen Post auf Instagram nimmt der Kinderstar nun Abschied von seiner Paraderolle. Zu einem Foto, auf dem der achtjährige Iain zu sehen ist, schreibt er: "Ich bin acht Jahre alt und bereite mich darauf vor, die allererste Szene zu filmen, die ich in der Rolle des Young Sheldon gemacht habe."

Im weiteren Verlauf des Textes überlegt der "Big Little Lies"-Darsteller, was er seinem jüngeren Ich jetzt sagen würde. "Vielleicht würde ich ihm gar nichts sagen und das Leben einfach seinen Lauf nehmen lassen, aber ich denke, er wäre so überrascht und so glücklich zu sehen, wo wir jetzt stehen. Da bin ich mir sicher", sinniert der mittlerweile 15-Jährige und fügt hinzu: "Ich glaube nicht, dass dieser Junge all diese Jahre später hätte ahnen können, wie es sich anfühlen würde, unsere letzte Szene zu drehen." Abschließend verliert er noch einige liebe Worte an seine Kollegen: "Vielen Dank an die tolle Crew von früher und heute und an alle, die die ganze Zeit dort waren. Ich liebe euch alle so sehr!"

Seit 2017 flimmert die erfolgreiche TV-Show über die Bildschirme. Im November des vergangenen Jahres wurde dann bekannt, dass die Serie nach der siebten Staffel eingestellt wird. Wie T-Online damals berichtete, endet die Show, weil die Geschichte zu einem natürlichen Abschluss geführt habe und auserzählt sei – mit dem Ende der finalen Staffel soll sie die zeitliche Handlung der Hauptserie erreicht haben. "Als Prequel zu einer der größten Comedyserien hat 'Young Sheldon' bewiesen, dass der Blitz auch zweimal einschlagen kann", erklärte die CBS-Präsidentin Amy Reisenbach damals und dankte der "bemerkenswerten Besatzung", die sich für sie wie eine Familie angefühlt habe.

Anzeige Anzeige

Instagram / iain Iain Armitage an seinem ersten Tag am "Young Sheldon"-Set

Anzeige Anzeige

Getty Images Iain Armitage, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Iain an seinem letzten Drehtag so emotional wird? Ja, immerhin ist er mit der Serie aufgewachsen! Nein, ich finde, er sollte lieber nach vorne blicken... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de