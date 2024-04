Natalie Joy und Nick Viall fliegen mit Baby in Flitterwochen

Natalie Joy und Nick Viall (43) überraschten ihre Fans am Wochenende mit ihrer Hochzeit. Im Kreise ihrer Liebsten gaben sich die beiden auf der Farm von Natalies Familie das Jawort. Nach einer turbulenten Heirat und Party werden die Frischvermählten nun aber etwas abschalten können. Zusammen mit Töchterchen River, die im Februar das Licht der Welt erblickt hatte, machen sich die zwei zu ihren Flitterwochen auf. In ihren Instagram-Stories halten sowohl Natalie als auch Nick ihre Fans auf dem Laufenden. "05:07 Uhr – auf dem Weg in die Flitterwochen", schreibt die brünette Beauty zu einem Schnappschuss der kleinen Familie.

Auch der ehemalige US-Bachelor hält diesen besonderen Moment mit seinen Liebsten fest. Während die kleine River ganz seelenruhig in einer Babytrage schlummert, scheinen er und seine Gattin ziemlich müde zu sein. Dazu schreibt der 43-Jährige: "Die Flitterwochen starten!" Wohin es für die drei genau geht, ist bisher unbekannt. Doch das Paar lässt es sich sicher nicht nehmen, ihren Followern das bald mitzuteilen.

Denn schon vor ihrem großen Tag veröffentlichten die beiden eine Menge Details. So teilte Natalie einige Bilder von ihren verschiedenen Braut-Looks und der Location. Aber auch die Gäste kamen auf ihre Kosten. So wurden ihre Liebsten am Tag der Trauung in Oldtimer-Trolleybussen zum Ort der Zeremonie gebracht. Gegenüber People schwärmte die Influencerin: "Ich finde, dass die Stimmung unserer Hochzeit sehr romantisch war. Es waren überall Blumen. Viele weiße Blumen und ein Hauch von hellblau als Farbtupfer."

Instagram / nickviall Natalie Joy und Nick Viall mit ihrem Baby

Instagram / nnataliejjoy Natalie Joy und Nick Viall, April 2023

