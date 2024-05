Keyboarder der Band Electric Light Orchestra ist gestorben!

Die Band Electric Light Orchestra besteht seit den 70er-Jahren. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Richard Tandy, der seit 1972 mit einigen Unterbrechungen Mitglied der Band war, ist nun verstorben. Das teilt sein Kollege Jeff Lynne in einem Facebook-Beitrag mit. "Mit großer Traurigkeit teile ich die Nachricht vom Tod meines langjährigen Kollegen und lieben Freundes Richard Tandy. Er war ein bemerkenswerter Musiker und Freund und ich werde die lebenslangen Erinnerungen, die wir zusammen hatten, in Ehren halten", schreibt Jeff.

Richard und der Frontmann standen sich sehr nahe. 2012 hatten sich die zwei sogar für ein Live-CD zusammengetan, auf dem sie all ihre größten Songs noch mal zum Besten gegeben haben. Vor allem aber mit dem Hit "Mr. Blue Sky" dürften die Band bei Fans bekannt sein. Dieser Song ist sogar im zweiten Teil von Guardians of the Galaxy zu hören und bis heute ein wahrer Ohrwurm.

Richard Tandy machte aber auch abseits seiner Band Schlagzeilen. 1985 gründete er nämlich noch die Gruppe The Tandy Morgan Band und feierte auch mit dieser große Erfolge. Zuletzt wurde es um den 76-Jährigen aber ruhig. Woran er letztendlich verstorben ist, ist bislang noch nicht bekannt. Er hinterlässt seine zweite Ehefrau Sheila.

Getty Images Jeff Lynne, Sänger der Band Electric Light Orchestra

Getty Images Das Electric Light Orchestra im April 2017

