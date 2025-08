Zehn Wochen nach der Geburt gibt Romina Palm ein Update

Romina Palm (26) hat auf Instagram ein ehrliches Update zu ihrem Leben als frischgebackene Mama gegeben. Die ehemalige GNTM-Kandidatin durfte im Mai dieses Jahres ihre kleine Tochter Hazel auf der Welt willkommen heißen. Rund zehn Wochen nach der Geburt teilte sie mit ihren Followern Einblicke in ihre aktuelle Gefühlswelt und ihren Alltag mit Baby. In einem Video erzählt sie: "Habe mit der Rückbildung angefangen", "Maus wurde zum ersten Mal geimpft" und "Habe viele mentale Ups und Downs". Sie gesteht außerdem, dass sie immer noch zehn Kilo mehr auf die Waage bringt und ihr Hunger langsam zurückkehrt.

Ein bestimmtes Detail teilt sie jedoch mit besonderer Freude – Hazels Augen sind blau. Über die Augenfarbe ihrer Tochter scherzt Romina in der Video-Unterschrift und meint: "Wenn Hazels Augen blau bleiben, muss ich sie umbenennen. Blue, oder Sky… wären doch schön?" Die humorvolle Bemerkung zeigt, dass die Social-Media-Persönlichkeit es trotz der Herausforderungen mit ihrem Baby schafft, auch die freudigen Momente des Alltags zu genießen. Ihre Offenheit kommt bei ihren Followern gut an, die sich in den Kommentaren über diese authentischen Einblicke freuen.

Bereits vor zwei Wochen hatte Romina ausführlich über ihre Erfahrungen mit dem After-Baby-Body gesprochen. Offen zeigte sie auf Instagram, wie sich ihr Körper nach der Geburt verändert hat und dass nicht alles sofort wieder beim Alten ist. "Acht Wochen nach der Geburt und mein Körper erinnert mich jeden Tag daran, was er geleistet hat. Er darf sich erholen, er darf anders sein, er darf die Spuren dieser besonderen Zeit tragen", schrieb die Influencerin zu einem ehrlichen Video, das ihren Bauch im Laufe der Wochen dokumentierte. Sie wollte anderen Neu-Mamas damit Mut machen und betonte: "Jeder Körper heilt anders – und das ist völlig okay. Es gibt kein 'schnell genug' oder 'besser' – nur dein Tempo und deinen Weg."

Instagram / rominapalm Romina Palm, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Juli 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, acht Wochen nach der Geburt von Tochter Hazel