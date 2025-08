Nach Skandal: Demi Lovato kehrt zu Frozen-Yogurt-Shop zurück

Demi Lovato (32) sorgte 2021 für Schlagzeilen, als sie öffentlich den Frozen-Yogurt-Shop The Bigg Chill in Los Angeles kritisierte. In einer Instagram-Story beklagte sich die Sängerin damals darüber, wie schwierig es für sie sei, eine Bestellung aufzugeben, weil sie zuerst an zuckerfreien und "diätfokussierten" Produkten vorbeigehen musste. Ihre Kritik löste eine breite Kontroverse aus, wobei Fans und das Geschäft mit teils harschen Antworten reagierten. Vier Jahre später kehrte Demi nun überraschend in den Shop zurück und teilte ihre Freude über das Wiedersehen mit ihren Fans auf Social Media.

Die 32-Jährige veröffentlichte eine Reihe von Videos auf TikTok und Instagram, in denen sie selbstironisch auf ihre damalige Aussage zurückblickte. In einem Clip lip-synct Demi Lovato eine frühere Aussage: "Ich habe diesen Yogurt-Laden verlassen, weil ich nicht den Yogurt bekommen habe, den ich wollte." Später sieht man sie lachend mit einem Becher des beliebten Frozen Yogurts, dekoriert mit Streuseln. Für die Videos wählte sie den Song "Fast" aus, ihre neue Single, die an diesem Freitag erscheint. Zusätzlich lud die Sängerin ihre Fans vor dem Shop zu einer spontanen Tanzparty ein – Gratis-Froyo inklusive, auf ihre Rechnung.

The Bigg Chill, ein Familienbetrieb, existiert bereits seit 1986 und hat über 400 verschiedene Geschmacksrichtungen entwickelt. In der Vergangenheit hatten die Betreiber auf Demis Kritik mit Erklärungen zu ihrem vielfältigen Angebot reagiert, das auch Diabetiker und Veganer berücksichtigt. Trotz des damaligen Konflikts scheint die Eis-Freude nun alle Differenzen überwunden zu haben. Zugleich zeigt Demis entspannte Art in den neuen Videos, dass sie persönlich und beruflich einen neuen, positiveren Weg eingeschlagen hat – genau diese Entwicklung kommt auch in ihrer Musik zum Ausdruck. Fans waren begeistert zu sehen, wie die Sängerin eine alte Geschichte mit Humor und Versöhnung abschloss.

Getty Images Sängerin Demi Lovato, April 2025

Getty Images Sängerin Demi Lovato, April 2025

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Mai 2024