"The Walking Dead": In Comicvorlage durfte Sophia überleben

Einer der schockierendsten Tode in The Walking Dead war der der kleinen Sophia (Madison Lintz). In der Serie verschwindet das Mädchen im Wald und taucht nach tagelanger Suche in einen Beißer – wie die Untoten in der Serie genannt werden – verwandelt wieder auf. Fans der Comicvorlage wissen aber: In den Graphic Novels überlebte Sophia. Eigentlich orientierte die Serie sich in den frühen Staffeln streng an der Vorlage, aber diese Änderung erlaubten sich die Produzenten. Im Comic ließ Autor Robert Kirkman (46) Sophia sich stattdessen zu einer der wichtigsten Figuren entwickeln. Nachdem ihre Mutter Carol (Melissa McBride, 60) Suizid begeht, wird sie von Maggie (Lauren Cohan, 43) und Glenn (Steven Yeun, 41) adoptiert und wird so ein unverzichtbarer Teil der Gruppe.

Aber nicht nur das: Aus der innigen Freundschaft von Carl (Chandler Riggs, 26) und Sophia entwickelt sich im Laufe der Geschichte sogar eine Romanze. Nach dem Tod von Rick (Andrew Lincoln, 51) heiraten die beiden und gründen eine Familie. So weit ließ die Serie es nie kommen – auch weil Carl im späteren Verlauf der Serie ebenfalls stirbt. Die Showrunner sollen sich aber in der frühen Produktion von "The Walking Dead" bewusst für Sophias Tod entschieden haben. In einem Interview mit The Hollywood Reporter erklärte Robert, die Entscheidung sei notwendig gewesen, damit Carol sich anstelle ihrer Tochter weiterentwickeln konnte: "Wenn man eine gute Idee hat, muss man sie umsetzen. [...] Dass Carol ihre Tochter überlebt und nicht umgekehrt, wie es in den Comics der Fall ist, wird zu einer interessanten, aber anderen Geschichte führen."

Bis zum Abschluss von "The Walking Dead" wurde Carol eine der wichtigsten Figuren. Zusammen mit Daryl (Norman Reedus, 56) und Rick gehörte sie zu den einzigen Überlebenden des Atlanta-Camps, mit dem in der ersten Staffel alles begann. Ihre Geschichte und vor allem ihre Freundschaft zu Daryl wurde in dem Sequel "The Walking Dead: Daryl Dixon" weiter erzählt. Das Spin-off führte die beiden weit über die USA hinaus bis nach Frankreich. Im September geht bereits die dritte Staffel an den Start. Eine Verlängerung um eine vierte Season wurde auch schon bestätigt. Allerdings kündigten die Macher bereits an, dass dies die letzte werden wird. "Dieses Finale ist nicht nur ein Ende, sondern eine Feier dessen, was wir alle gemeinsam erlebt haben. Tragt diese Liebe weiter – Daryls Reise ist noch lange nicht vorbei", verriet Darsteller Norman laut Entertainment Weekly auf der San Diego Comic Con.

IMAGO / Capital Pictures Madison Lintz als Sophia Pelletier in "The Walking Dead"

Getty Images Madison Lintz bei den "Bosch"-Press-Junkets, 2019

Getty Images Norman Reedus und Melissa McBride, Juli 2025

