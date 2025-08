Harvey Weinstein wünscht sich neues Leben mit seinen Kindern

Harvey Weinstein (73), der ehemalige Hollywood-Produzent und verurteilte Sexualstraftäter, hat aus dem Gefängnis heraus ein Videointerview gegeben und offen über die Beziehung zu seinen fünf Kindern gesprochen. In dem jüngst auf YouTube veröffentlichten Clip erklärt er gegenüber Moderatorin Candace Owens, dass seine Familie jetzt oberste Priorität für ihn habe. "Meine Kinder sind jetzt die Nummer eins. Meine Familie ist für mich das Wichtigste", sagt Harvey, während er in einem kleinen Raum sitzend durch eine Glasscheibe hindurch gefilmt wird, mit einem schnurgebundenen Telefonhörer in der Hand. Auf die Frage, was er tun würde, wenn er heute freikommen würde, sagt er schlicht: "Ich würde so nah wie möglich bei meinen Kindern wohnen wollen."

Der 71-Jährige, der 2017 erstmals öffentlich beschuldigt wurde, eine große Anzahl Frauen sexuell belästigt zu haben, befindet sich seit März 2020 in Haft und wurde erst vor wenigen Wochen in einem erneuten Verfahren wegen eines kriminellen sexuellen Akts ersten Grades verurteilt. Obwohl Harvey in vielen Fällen weiterhin seine Unschuld beteuert, prägen die harten Anschuldigungen nicht nur sein Leben hinter Gittern, sondern auch das seiner Familie. Über die Dynamik zwischen ihm und seinen Kindern, die aus seinen Ehen mit Eve Chilton und Georgina Chapman (49) stammen, gab Harvey in der Vergangenheit nur selten Einblicke, doch machen seine aktuellen Worte deutlich, wie viel ihm an den innerfamiliären Beziehungen liegt.

Harvey startete seine Karriere Ende der 1970er Jahre zusammen mit seinem Bruder Bob, als sie 1979 die Produktionsfirma Miramax gründeten. Mit einem scharfen Gespür für künstlerische und unabhängige Filme gelang es ihnen, Produktionen wie "Pulp Fiction" und "Shakespeare in Love" zum Durchbruch zu verhelfen und Miramax zu einem der wichtigsten Studios der 1990er Jahre zu machen. Harvey war bekannt für seinen unerschütterlichen Ehrgeiz und sein Talent, Hits zu landen. Doch nach seinem frühen Erfolg sollte seine Karriere eine dramatische Wende nehmen: Die späteren Enthüllungen über sein Fehlverhalten veränderten nicht nur sein Leben schlagartig, sondern hatten auch weitreichende Folgen für die Filmbranche – ein Kapitel, das Hollywood bis heute beschäftigt.

Getty Images Harvey Weinstein im Juni 2025

Getty Images Harvey Weinstein und Georgina Chapman bei der Vanity Fair Oscar Party 2017

Getty Images Harvey Weinstein, Produzent