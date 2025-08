Deshalb vergingen 22 Jahre bis zum "Freaky Friday"-Sequel

Als "Freaky Friday" 2003 in die Kinos kam, traf der Körpertausch-Klamauk mit Jamie Lee Curtis (66) und Lindsay Lohan (39) eine ganze Generation mitten ins Herz. Die verrückte Mutter-Tochter-Komödie wurde zum Kultfilm – und zu einem Dauerbrenner für Fans, die sich seither nach einer Fortsetzung sehnten. Nun, über zwei Jahrzehnte später, ist es so weit: Das Sequel "Freakier Friday" ist endlich da. Doch warum mussten alle so lange warten? Eine Erklärung zu dieser zermürbenden Frage gab Jamie jetzt in The One Show: "Lindsay musste erst alt genug sein, um eine jugendliche Tochter haben zu können", denn erst so ergab der neue Plot Sinn. Geduld war also gefragt. Jetzt aber ist die Magie zurück – und dieses Mal tauschen gleich vier Figuren ihre Körper.

Passend zum lang erwarteten Comeback feierte der neue Film eine pompöse Premiere in London – mit Glanz, Glamour und einem echten Familienmoment. Jamie erschien im eleganten roten Cape-Kleid und stahl auf dem roten Teppich im Odeon Luxe allen die Show. An ihrer Seite: Co-Star Lindsay, die nicht nur ihre Rolle wieder aufnahm, sondern auch privat für Aufsehen sorgte – denn sie brachte gleich ihre ganze Familie mit. So war der Moment für sie nicht nur ein Filmstart, sondern ein generationsübergreifendes Wiedersehen, das bei Fans und Presse für Herzklopfen sorgte. Lindsay wirkte gelöst, strahlte vor Stolz – und auch Jamie zeigte sich emotional.

In "Freakier Friday" steht erneut ein Zauber im Mittelpunkt, der alles durcheinanderbringt. Doch diesmal ist es nicht nur ein Mutter-Tochter-Tausch – es wird komplexer. Durch die mystische Vorhersage einer Wahrsagerin geraten gleich vier Frauen der Familie in den magischen Strudel: Anna (gespielt von Lindsay), ihre Tochter Harper, ihre baldige Stieftochter Lily und ihre Mutter Tess (gespielt von Jamie). Zwischen Hochzeitsvorbereitungen und dringenden Identitätsfragen entfaltet sich eine temporeiche Komödie mit Herz und Witz. Jamie zeigt erneut ihre Wandelbarkeit, während Lindsay gewohnt charmant an alte Glanzzeiten anknüpft.

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis bei der "Freakier Friday"-Premiere im Juli 2025 in London

Disney Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freakier Friday" , 2025

Getty Images Michael Lohan Jr, Ali Lohan, Bhader Shammas, Lindsay Lohan & Co. auf dem roten Teppich, Juli 2025