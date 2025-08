Christian-Wolf-Ad: Amira Aly keine Insta-Millionärin mehr

Amira Aly (32) muss sich auf Instagram von der Million verabschieden – denn derzeit gehen ihre Followerzahlen rapide zurück. Aktuell hat die Moderatorin und Ex von Oliver Pocher (47) nur noch 993.000 Abonnenten auf der Social-Media-Plattform. Der Grund für diesen Rückgang könnte ein Werbespot sein, den die Moderatorin am Wochenende auf ihrem Profil veröffentlichte. In dem humorvoll gestalteten Clip, der Nahrungsergänzungsmittel bewirbt, wird behauptet, Amiras wahres "Geheimnis" liege in ihrer Vorliebe für Matcha-Drinks. Während die Kampagne für die Marke "More Nutrition" einige Fans begeistert, zeigen sich andere enttäuscht oder gar verärgert.

Ein größerer Teil der Kritik bezieht sich allerdings nicht auf den Spot selbst, sondern auf die Verbindung zwischen Amiras Ex-Mann Oliver und Christian Wolf (30), dem Gründer der Marke. Oliver hatte zuvor öffentlich Auseinandersetzungen mit Christian, unter anderem wegen dessen Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln und einem kontroversen Video mit dessen Neugeborenem. Einige Follower werfen Amira nun vor, mit der Werbung bewusst auf eine Provokation ihres ehemaligen Partners abzuzielen. Kommentare wie "Kindergarten" oder "Geschmäckle" unter ihrem Post verdeutlichen die teils harschen Reaktionen, und sogar Entfolgen wird offen von den Usern im Netz thematisiert.

Während Amira im Netz mit Shitstorms und Follower-Schwund zu kämpfen hat, setzt sie privat auf neue Stabilität. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner Christian Düren (35) errichtet sich die Moderatorin derzeit ihr neues Traumhaus in Köln. Mittlerweile befinde sich ihr Bauprojekt in der "Endphase", wie sie kürzlich auf Instagram verriet. Amira ließ ihre Fans regelmäßig an der Entstehung ihres 400-Quadratmeter-Heims teilhaben. Von einer massiven italienischen Steinplatte in der Küche bis hin zu aufwendig installierten Luxus-Bädern präsentierte sie immer wieder kleine und große Highlights – inklusive freistehender Badewanne, die per Bagger ins Obergeschoss gehievt wurde.

Getty Images Amira Aly, April 2025

TikTok / tom.junkersdorf Christian Wolf, Influencer

ActionPress Amira Aly und Christian Düren auf der Marc-Cain-Fashion-Show, Juli 2024