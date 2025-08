Gleicher Geburtstag: Tom Brady feiert mit seiner Schwester

Am vergangenen Sonntag feierte Tom Brady seinen 48. Geburtstag und nutzte den Anlass, um ein seltenes Familienfoto mit seiner Schwester Julie Brady zu teilen. Die beiden Geschwister, die zufälligerweise am gleichen Tag Geburtstag haben, strahlten gemeinsam auf einem Bild, das der ehemalige NFL-Quarterback in seiner Instagram-Story postete. Auch wenn die beiden sich verblüffend ähnlich sehen, sind sie keine Zwillinge: Julie ist drei Jahre älter als der Sportler. Neben der 51-Jährigen waren auch Toms (48) drei Kinder – Jack, Vivian und Benjamin – auf dem Schnappschuss zu sehen. "Ein großes Happy Birthday an die großartigste Schwester und Tante der Welt. Danke, dass du unsere größte Unterstützerin bist und immer auf uns aufpasst. Wir lieben dich sehr!", schrieb Tom dazu.

Toms Sommer war auch abseits dieses erfreulichen Tages ereignisreich. Mit seinen Kindern bereiste er mehrere Länder und machte dabei private Momente öffentlich: Anfang Juni war er mit Tochter Vivian in Amsterdam unterwegs, später im Monat folgte eine Reise mit Vivian und Benjamin nach Japan, wo sie unter anderem einen traditionellen Sumo-Kampf besuchten. Sein ältester Sohn Jack schloss sich der Familie später für eine Yacht-Tour entlang der europäischen Küsten an. Toms drei Kinder haben verschiedene Mütter: Jack stammt aus Toms früherer Beziehung mit Schauspielerin Bridget Moynahan (54), während Benjamin und Vivian die Kinder aus seiner geschiedenen Ehe mit Gisele Bündchen (45) sind.

Die Beziehung zwischen Tom und seiner Familie, insbesondere seinen Geschwistern, spielt eine große Rolle in seinem Leben. Julie, die auf den sozialen Medien seltener im Rampenlicht steht, hat nicht nur äußerlich eine auffällige Ähnlichkeit mit ihrem berühmten Bruder. Beide sind sehr familiär und schätzen ihre enge Beziehung. Toms Botschaft an Julie betonte ihre Rolle als "beste Tante", die nicht nur für ihn, sondern auch für seine Kinder eine große Stütze ist. Nach einer für ihn bewegten Karriere in der NFL genießt der siebenfache Super-Bowl-Sieger nun die kostbare Zeit mit seinen Liebsten und zeigt sich immer wieder von seiner privaten Seite.

Getty Images Tom Brady, November 2024

Instagram / tombrady Julie Brady, Tom Brady und seine Kinder Vivian, Jack und Benjamin

Getty Images Ex-NFL-Spieler Tom Brady, Januar 2023