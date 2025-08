Khloé Kardashian verbarg Melanom-Diagnose mit 19 vor Familie

Khloé Kardashian (41) hat ein dunkles Kapitel aus ihrer Vergangenheit enthüllt: Im Alter von 19 Jahren wurde bei ihr ein Melanom diagnostiziert, eine gefährliche Form von Hautkrebs. In ihrem Podcast "Khloé in Wonderland" sprach sie am 30. Juli über diesen Schicksalsschlag und offenbarte, dass sie die Diagnose vor ihrer Familie verheimlichte. "Mein Vater [Robert Kardashian (†59)] ist, als ich 19 war, an Speiseröhrenkrebs gestorben, und ein paar Monate später erfuhr ich, dass ich Hautkrebs am Rücken hatte", erklärte sie und ergänzte, dass sie ihre Familie nicht über ihre gesundheitliche Situation informiert habe, weil sie "niemanden beunruhigen wollte".

Alles in allem sei die Entfernung des Melanoms aber kein großer Akt gewesen. "Ich wusste, dass ich in Ordnung bin. Krebs ist ein wirklich beängstigendes Wort. Ich war auch 19 und mit 19 ist man verrückt", erinnerte sie sich zurück und ergänzte: "Ich bin buchstäblich alleine zum Arzt gefahren, habe mir die Haut entfernen lassen, und das war's. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht."

Doch das war nicht der einzige Gesundheitsschock, den Khloé in den vergangenen Jahren durchstehen musste. Bereits vor drei Jahren sorgte die Reality-TV-Darstellerin mit einem großen Pflaster auf ihrer Wange für Aufsehen bei ihren Fans. Wie sie damals auf Instagram berichtete, entdeckte sie einen kleinen Knubbel auf ihrem Gesicht und dachte zuerst an einen harmlosen Pickel. "Als ich bemerkt habe, dass er nicht verschwindet, habe ich mich dann nach sieben Monaten für eine Biopsie entschieden", erklärte sie damals. Die Untersuchung brachte dann die erschütternde Diagnose: Es handelte sich um einen Tumor, der schnell operativ entfernt werden musste. Die Operation verlief erfolgreich, allerdings musste sie noch eine Weile ein Pflaster tragen, bis die Wunde vollständig verheilt war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloe Kardashian im Februar 2019