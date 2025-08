Junkyard-Star David Roach stirbt zwei Wochen nach Hochzeit

Die Musikwelt trauert um David Roach, den Sänger der Rockband Junkyard aus Los Angeles. Er starb am 2. August im Alter von 59 Jahren nach einem Kampf gegen einen aggressiven Tumor. Das teilte die Band am Sonntag in einem emotionalen Statement auf Instagram mit. Besonders tragisch: Nur zwei Wochen vor seinem Tod hatte David seine große Liebe geheiratet und verstarb schließlich in den Armen seiner Ehefrau. Junkyard schrieb: "Mit großer Trauer geben wir den Tod von David Roach bekannt. Nach einem tapferen Kampf gegen Krebs ist David letzte Nacht friedlich zu Hause eingeschlafen, in den Armen seiner Frau."

David Roach war seit der Gründung von Junkyard im Jahr 1987 ein unverzichtbarer Teil der Band und prägte den Sound mit seiner markanten Stimme. Die Band, bestehend aus Mitgliedern wie Brian Baker, Chris Gates und Patrick Muzingo, würdigte ihn in dem Statement weiter: "Er war ein begnadeter Künstler, Performer, Songwriter und Sänger – aber vor allem ein hingebungsvoller Vater, Ehemann und Bruder." Angehörige, Freunde und Fans weltweit zeigen sich tief berührt vom Verlust des Musikers, der über Jahrzehnte hinweg eine treue Fangemeinde begeistern konnte.

Besonders Davids Bandkollege Chris fand im Netz rührende Worte. Er bezeichnete den Ausnahmemusiker als "seinen kleinen Bruder" und bedauerte es, nie wieder mit ihm Musik machen zu können. Davids Kampf gegen eine besonders aggressive Form des Hautkrebses war alles andere als leicht. Laut Medienberichten benötigte er rund um die Uhr Betreuung und Aufsicht, weshalb seine Partnerin und Ehefrau ihren Job aufgab, um David Vollzeit zu pflegen. Auf Instagram beschrieb sie die letzten Monate als "Albtraum-Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und Tiefen."

Instagram / junkyardhollywood David Roach, Junkyard-Sänger

Instagram / junkyardhollywood David Roach und seine Frau im Juli 2025

Imago David Roach, Musiker

