Vermögen enthüllt: So reich sind die "Gossip Girl"-Stars

Die Stars von Gossip Girl haben nicht nur in der Serie für Schlagzeilen gesorgt, sondern auch im echten Leben beeindruckende Vermögen angehäuft. Nach der Premiere der Kultserie im Jahr 2007 auf The CW begeisterten Blake Lively (37), Leighton Meester (39), Penn Badgley (38), Ed Westwick (38) und Co. weltweit Millionen von Fans, bis das Format 2012 nach sechs erfolgreichen Staffeln endete. Während ihrer Zeit bei "Gossip Girl" und in den Folgejahren konnten die Hauptdarsteller beträchtliche Summen verdienen – Blake, die Serena van der Woodsen spielte, dürfte hierbei die Wohlhabendste unter ihnen sein, mit einem Vermögen von 25 Millionen Euro, berichtet Just Jared. Leighton, die Blair Waldorf verkörperte, reiht sich mit 14 Millionen dahinter, gefolgt von Penn, in der Rolle des Dan Humphrey, mit sieben Millionen Euro. Chace Crawford (40) in seiner Rolle als Nate Archibald ist mit Ed, als Chuck Bass, mit jeweils fünf Millionen dabei.

Die Popularität der Serie katapultierte die Schauspieler nicht nur zu Ruhm, sondern eröffnete ihnen auch viele neue Karrierechancen. Blake avancierte nach ihrer Rolle als Serena van der Woodsen zu einem gefragten Hollywood-Star, während Penn mit der Netflix-Serie You – Du wirst mich lieben große Erfolge feierte. Leighton nutzte ihre Plattform unter anderem, um auch musikalisch Fuß zu fassen. Einige Darsteller wie Chace und Ed blieben hingegen dem Serienformat treu und bewiesen ihre Vielseitigkeit in anderen TV-Produktionen.

Hinter den Kulissen verbinden die Mitglieder des "Gossip Girl"-Cast nach wie vor enge Freundschaften. Während Blake mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) für Glamour auf den roten Teppichen sorgt, lebt Leighton ein eher zurückgezogenes Familienleben mit ihrem Mann Adam Brody (45). Penn ist bekannt dafür, Aufmerksamkeit auf soziale Themen zu lenken und nutzt seine Bekanntheit, um positive Veränderungen zu fördern. So zeigt sich, dass der Cast nicht nur durch ihre Rollen in der Serie, sondern auch durch ihre Persönlichkeiten und Karrieren bleibenden Eindruck hinterlässt.

Getty Images Die "Gossip Girl"-Crew 2007

Getty Images Ed Westwick, Penn Badgley, Leighton Meester, Blake Lively und Chace Crawford im Juli 2007

Bryan Bedder/Getty Images Blake Lively und Penn Badgley "The Stepfather"-Premiere in New York