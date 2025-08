Kryptische Worte: Ist Anna-Maria Zimmermann wieder Single?

Erst im Mai dieses Jahres hatten Anna-Maria Zimmermann (36) und Julian Benz ihre Liebe offiziell gemacht. Doch nun scheint bei den Schlagerstars schon wieder alles aus und vorbei zu sein. Schon seit einiger Zeit wurde es im Netz still um die beiden, weshalb sich ein Follower in einer Instagram-Fragerunde bei der 36-Jährigen nach dem Beziehungsstatus erkundigte. Darauf entgegnete die Blondine nur: "Julian ist mir sehr ans Herz gewachsen. Er war in meiner schweren Zeit an meiner Seite und ich möchte das alles nicht missen. Das zwischen uns bleibt was Besonderes." Mit diesen kryptischen Worten lässt Anna-Maria erahnen, dass es in ihrem Liebesleben Veränderungen gegeben hat.

Mehr wolle die Schlagersängerin zu dem vermeintlichen Liebes-Aus nach eigener Aussage nicht preisgeben. Wie sie in ihrem Statement anklingen ließ, bereue sie ohnehin, die Beziehung zu ihrem Ballermann-Kollegen einst publik gemacht zu haben. "Ihr habt mich das schon so oft gefragt, das war der Grund, warum ich sowas einfach nicht öffentlich machen wollte", war neben der Andeutung der Trennung die Antwort auf die Fan-Frage.

Für Anna-Maria wäre die Trennung von Julian bereits die zweite Liebespleite in diesem Jahr. Erst im Januar 2025 besiegelten sie und Christian Tegeler ihr Beziehungsende. Mit dem Gastronomen ging sie zuvor 17 Jahre lang gemeinsam durchs Leben und bekam mit ihm zwei Söhne – Matti und Sepp. Nur wenige Monate später zeigte sich die Schlagersängerin wieder glücklich an der Seite von Julian – doch auch diese Flamme scheint wieder erloschen zu sein.

Getty Images Anna-Maria Zimmermann, 2024

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und Julian Benz, Mai 2025

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Christian Tegeler und Anna-Maria Zimmermann