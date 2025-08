Trotz Kautionserhöhung: P. Diddy bleibt bis Oktober in Haft

Sean "Diddy" Combs (55) bleibt weiterhin hinter Gittern. Ein Richter in New York lehnte den jüngsten Antrag seiner Anwälte ab, den Musiker gegen eine erhöhte Kaution von 50 Millionen Dollar (umgerechnet rund 44 Millionen Euro) vorzeitig aus der Haft zu entlassen, wie TMZ berichtet. P. Diddy, der seit seiner Festnahme im September des letzten Jahres im Metropolitan Detention Center in Brooklyn einsitzt, hatte angeboten, die Zeit bis zur Urteilsverkündung am 3. Oktober im Hausarrest in Miami zu verbringen. Elektronische Fußfessel und Sicherheitsvorkehrungen sollten dabei sicherstellen, dass er das Grundstück nur für Gerichtstermine verlässt. Doch Richter Arun Subramanian entschied, dass weder das erhöhte Kautionsangebot noch die vorgeschlagenen Maßnahmen ausreichen würden, um das Risiko einer Flucht oder einer Gefahr für die Öffentlichkeit auszuschließen.

In seinem Urteil betonte der Richter, dass kein "außergewöhnlicher Umstand" vorliege, der eine Haftentlassung rechtfertigen würde. Während des Prozesses im Juli wurde der einst gefeierte Musikstar von der Jury für schuldig befunden, gegen das sogenannte Mann-Act verstoßen zu haben. Dies umfasste Vorwürfe, dass er männliche Sexarbeiter und damalige Freundinnen für exzessive Partys über Staatsgrenzen hinweg organisiert habe. Wegen dieser Anklagepunkte drohen dem 55-Jährigen bis zu 20 Jahre Haft. Schwerwiegendere Vorwürfe, darunter Menschenhandel und organisierte Kriminalität, konnten jedoch nicht bewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm dennoch vor, über zwei Jahrzehnte hinweg ein Netzwerk zur sexuellen Ausbeutung betrieben zu haben. Das endgültige Strafmaß wird am 3. Oktober verkündet.

Sean Combs, der in der Vergangenheit auch als Diddy und Puff Daddy bekannt war, erlebte in den letzten Jahren einen dramatischen Sturz aus dem Rampenlicht. Der einst erfolgreiche Musik- und Geschäftsmann wird seit Langem von Vorwürfen begleitet, die nun in einem aufsehenerregenden Prozess gipfelten. Freunde und Ex-Partnerinnen hatten sich teilweise öffentlich gegen ihn gestellt und von gravierenden Missbrauchserfahrungen berichtet. Doch nicht alle Ex-Partnerinnen wandten sich von ihm ab: So hatte Gina Huynh (33), ein Model und frühere Freundin des Musikers, öffentlich um seine Freilassung auf Kaution gebeten. In einem Brief an den zuständigen Richter schrieb Gina, sie habe ihn während ihrer Beziehung als fürsorglichen Vater und engagierten Geschäftsmann erlebt. "Diddy ist seit vielen Jahren nicht mehr gewalttätig und hat sich dazu verpflichtet, in erster Linie Vater zu sein", zitierte sie TMZ.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy, Musiker

