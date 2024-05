Ups! ESC-Moderatorin erwischt Zuschauer live auf Dating-App!

Das war so wohl nicht geplant! Gestern fand das erste Halbfinale des diesjährigen Eurovision Song Contests in Malmö statt. Die Moderatorin Petra Mede erklärte im Laufe des Abends immer wieder mal, wie die neue App zum Abstimmen funktioniert. Dabei schnappte sie sich auch Handys aus dem Publikum. Was sie auf dem Mobiltelefon eines Mannes entdeckte, hinterließ sie mit einem roten Gesicht und die Zuschauer mit viel Gelächter. Denn plötzlich kamen Mitteilungen rein und der Ton klang nach einer Dating-App-Benachrichtigung: "Ich gebe Ihnen einfach das Telefon zurück. Es scheint, als hätten Sie eine wunderbare Woche hier in Malmö", scherzte Petra.

Jedoch wirkte die Szene auch geplant – trotzdem sind die Zuschauer auf X, ehemals Twitter, große Fans von Petras Moderation. "Können wir eine neue Regel festlegen? Petra Mede soll von nun an alle Eurovision-Shows moderieren" und "Petra ist wieder da und ich bin im siebten Himmel", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass die schwedische Komikerin durch den ESC führt. Bereits 2016 schenkte sie den Fans des Musikwettbewerbs ein Lächeln ins Gesicht.

Im vergangenen Jahr gewann die schwedische Sängerin Loreen (40) zum zweiten Mal den ESC, weswegen die diesjährige Veranstaltung in Malmö stattfindet. Für Deutschland tritt Isaak Guderian (29) mit seinem Song "Always On The Run" an – diesen musste er jedoch für den Wettbewerb anpassen. Denn die Lyrics enthalten das Wort "shit", was vom ESC nicht geduldet wird: "No one gives a shit about what’s soon to come", zu Deutsch: "Niemand schert sich um das, was bald kommt."

Getty Images Malin Aakerman und Petra Mede im Jahr 2024

ActionPress Isaak Guderian im Februar 2024 in Berlin

