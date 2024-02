Deutscher Act Isaak Guderian muss seinen ESC-Song anpassen!

Isaak Guderian wird am 11. Mai für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Malmö mit seinem Song "Always On The Run" antreten. Nachdem er sich gegen andere prominente Künstler wie Marie Reim (23) und Max Mutzke (42) im deutschen Vorentscheid durchgesetzt hat, steht er nun vor einer weiteren Herausforderung: Aufgrund der strengen Regeln des ESC sah sich Isaak gezwungen, eine Textzeile seines Liedes zu ändern. Bisher hieß es darin: "No one gives a shit about what’s soon to come", zu Deutsch: "Niemand schert sich um das, was bald kommt." Das Wort "Shit" ist jedoch ein Kraftausdruck, der vom ESC nicht geduldet wird. Isaak muss diese Passage zensieren.

Dass eine solche Textänderung notwendig ist, kommt nicht überraschend. Kraftausdrücke sind beim ESC ebenso verboten wie politische Äußerungen. In einem Bild-Interview äußerte sich Isaak verständnisvoll: "Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wir haben es auch zensiert. Das kriegen wir hin, kein Problem. Da kommt dann irgendwie so ein 'sch...' oder so." Trotz der kleinen Hürde sieht der Sänger dem bevorstehenden Wettbewerb optimistisch entgegen und lässt sich seine Vorfreude nicht nehmen.

Der Umgang mit solchen Regelungen ist für die Teilnehmer des Eurovision Song Contests eine Angelegenheit, die Kreativität in der Ausdrucksweise erfordert. Isaak ist dabei kein Einzelfall. Seine Konkurrentin Eden Golan, die für Israel antritt, steht aktuell unter der Beobachtung der European Broadcast Union (EBU), da ihr Song "October Rain" möglicherweise eine politische Botschaft birgt. Israels öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt KAN betonte, dass jeder auf Antrag auf Änderung des Textes abgelehnt werde. Sollte er nicht genehmigt werden, würde das Land nicht an dem Wettbewerb teilnehmen. In der Vergangenheit, wie etwa 2009 mit dem georgischen Beitrag "We Don't Wanna Put In", der sich auf Wladimir Putin (71) bezog, hatten die strikten Regelungen bereits häufiger zu Kontroversen und Rückzügen aus dem Wettbewerb geführt. Die Vorfreude auf den ESC und die Leidenschaft der Künstler lassen sich dadurch allerdings nicht trüben.

Isaak ist nach wie vor voller Vorfreude, beim ESC antreten zu dürfen. Vor allem seine Frau sei ihm bisher eine große Stütze gewesen. "Sie hat mich auf dem Weg zum ESC wahnsinnig unterstützt und so viel für mich getan. Dafür bin ich unendlich dankbar", schwärmte vor wenigen Tagen im Interview mit Bild. Der Halbisländer und seine Liebste sind bereits seit sieben Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne, die zwei und fünf Jahre alt sind. Ihr achter Hochzeitstag ist am 7. Mai – den müssen sie dieses Jahr in Malmö feiern.

ActionPress Isaak Guderian im Februar 2024 in Berlin

ActionPress Isaak Guderian, Sänger

Instagram / loreenundso Der ESC-Kandidat 2024 Isaak Guderian und seine Ehefrau Loreen

