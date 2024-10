Enkelglück: "Tatort"-Star Martin Brambach ist Opa geworden

Freudige Nachrichten für Martin Brambach (56): Der Schauspieler durfte ein neues Familienmitglied begrüßen. Gegenüber Bild bestätigte der Tatort-Star: "Ja, es stimmt. Ich bin gerade Großvater geworden!" Zusammen mit seiner Frau, der Theaterdarstellerin Christine Sommer, freut er sich sehr über das neugeborene Enkelkind. Um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können, möchte er nun etwas kürzertreten. Allerdings müssen Fans der Krimi-Reihe keine Angst haben. "Ich hoffe, dass wir mit unserem Dresdner 'Tatort' die Zuschauer noch ein paar Jahre unterhalten dürfen. Es gibt hier noch genug spannende Geschichten zu erzählen", erklärte der Stiefbruder von Jan Josef Liefers (60).

Auch finanziell sieht Martin noch keinen Grund, seinen Beruf an den Nagel zu hängen. "Natürlich habe auch ich einen Rentenbescheid bekommen – ich habe aber noch lange nicht vor, mich zur Ruhe zu setzen", machte der Dresdner gegenüber der Zeitung deutlich und ergänzte: "Wenn man freischaffend ist, mit vielen wechselnden Arbeitgebern und zum Teil auf Rechnung seinen Lebensunterhalt verdient, ist der Rentenbescheid bei vielen Schauspielern am Ende nicht wirklich üppig." Auch er sei oft nur für wenige Tage angestellt und versichert, wenn er an einem Film arbeite.

Martins Familie ist etwas unkonventionell. Er wuchs als Kind von Heidi Brambach und Karlheinz Liefers auf. Allerdings fand er mit zwölf Jahren heraus, dass der Regisseur gar nicht sein biologischer Vater ist. Jan Josef ist deshalb sein Stiefbruder. Zu Gast in der Radiosendung "100 % Promi" sprach er über ihre gemeinsame Kindheit: "Er ist ja etwas älter, und als er dann an der Schauspielschule in Ost-Berlin war, da war ich 16 und bin ihm wohl ein bisschen auf den Keks gegangen." Der Münster-"Tatort"-Darsteller habe ihm außerdem beigebracht, wie man Zigaretten dreht.

Getty Images Christine Sommer und Martin Brambach beim Grimme-Preis 2019

Getty Images Jan Josef Liefers, Schauspieler

