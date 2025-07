Peter Jackson will ausgestorbenen Riesenvogel wiederbeleben

Peter Jackson (63), der gefeierte Regisseur der Herr der Ringe-Filmreihe, hat sich einem außergewöhnlichen Projekt verschrieben: Gemeinsam mit einem Team von Wissenschaftlern arbeitet er an der Wiederbelebung des Moas – eines riesigen, flugunfähigen Vogels, der vor mehreren Jahrhunderten in Neuseeland ausstarb. Mithilfe moderner Genforschung und DNA-Proben aus gut erhaltenen Moa-Knochen soll das Tier durch sogenannte "De-Extinction"-Methoden zurückgebracht werden, wie der Filmemacher gegenüber ScreenRant berichtete. Das Vorhaben, das in Peters Heimat Neuseeland angesiedelt ist, sorgt allerdings nicht nur für Begeisterung, sondern wirft auch ethische und ökologische Fragen auf.

Der Moa, der bis zu einer Höhe von 3,5 Metern heranwuchs, spielte einst eine zentrale Rolle im Ökosystem Neuseelands, bevor erste menschliche Siedler den imposanten Vogel durch übermäßige Jagd und die Zerstörung seines Lebensraums ausrotteten. Experten betonen die Bedeutung von Peters Projekt als Meilenstein der Wissenschaft und zugleich als wichtiges Symbol für den modernen Arten- und Naturschutz. Dennoch wird zur Vorsicht gemahnt: Die Wiederauferstehung eines ausgestorbenen Tieres ist äußerst komplex und birgt potenzielle Risiken für heute bestehende Ökosysteme. Bislang gibt es zwar erste Fortschritte im Labor, doch die tatsächliche Umsetzung des Projekts steckt noch in den Kinderschuhen.

Für Peter, der in den frühen 2000er-Jahren durch "Herr der Ringe" über Nacht vom unbekannten Genreregisseur zum weltweit gefeierten Filmemacher wurde, ist das Moa-Projekt eine wahre Herzensangelegenheit. Der gebürtige Neuseeländer ist für sein Engagement im Umweltschutz bekannt und setzte sich bereits in der Vergangenheit für verschiedene Projekte zum Erhalt der Natur ein. Auch nach dem Mega-Erfolg seiner Filme zog es ihn immer wieder zurück in seine Heimat, wo er gerne Zeit in der Natur verbringt. Der Wiederbelebung der Moas widmet er sich nun mit der gleichen Leidenschaft, die auch seine Werke auf der Leinwand auszeichnet – eine Kombination aus großen Visionen und dem festen Glauben daran, mit dem eigenen Handeln auf dieser Erde etwas Gutes zu hinterlassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Regisseur Sir Peter Jackson im März 2024 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Nachbildung eines Moas im Nationalmuseum von Neuseeland im Oktober 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Jackson und Cate Blanchett, "Der Herr der Ringe"-Kollegen

Anzeige