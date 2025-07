Dramen ohne Ende: So steht Kim Virginia harte Zeit durch

Kim Virginia Hartung (30) macht aktuell viel durch. Nach einem Vorfall von körperlicher Gewalt trennte sie sich von ihrem Verlobten Nikola Glumac (29). Als wäre das nicht genug, musste Kim mit dem Verlust ihres Babys fertigwerden und ihren Umzug meistern. Auf Instagram beantwortet die Influencerin die Frage eines Followers, wie sie die ganzen Herausforderungen meistert: "Ich habe schon so vieles durchgestanden. Zeiten, in denen ich wirklich dachte: Jetzt ist alles zu viel, alles bricht auseinander. Aber ganz ehrlich? Es ging immer weiter. Nicht weil plötzlich alles besser war, sondern weil ich angefangen habe, mir selbst wieder zu vertrauen."

In solchen Zeiten habe Kim auch Kräfte gespürt, die sie nicht greifen kann: "Ich bin nicht allein. Da ist etwas, das mich trägt. Eine Kraft, die größer ist als ich. Ich nenne sie Gott. Nicht laut, nicht dramatisch, aber still da. Und jedes Mal, wenn ich dachte, ich schaffe es nicht, kam irgendwie doch ein kleiner nächster Schritt." Zusätzlich betont sie, wie wichtig es sei, ehrlich zu sich selbst zu sein, Gespräche zu führen und sich an positive Konstanten im Leben zu erinnern – seien es Freunde oder persönliche Fähigkeiten, die einem keiner nehmen kann. Deswegen blickt die Auswanderin positiv in die Zukunft: "Deshalb weiß ich auch heute: Mir wird es wieder gut gehen. Vielleicht langsam. Vielleicht anders als gedacht, aber ich schaffe das."

Kim und ihr ehemaliger Verlobter Nikola hatten in der Vergangenheit schon einige Umbrüche erlebt. Gemeinsam entschieden sie sich vor kurzer Zeit, innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate umzuziehen. Den Grund dafür erklärte die 30-Jährige wie folgt: "Ich komme immer wieder gerne für Termine, um Freunde zu besuchen und so weiter nach Dubai, aber für den Alltag mag ich doch gerne Natur, Ruhe und Einklang."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im März 2025