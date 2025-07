Trans: Erzählt Jolina Mennen Männern beim Dating davon?

Jolina Mennen (32) hat im Rahmen einer Instagram-Fragerunde einen offenen Einblick in ihr Datingleben gegeben. Ein neugieriger Fan wollte von der Influencerin wissen, ob sie potenziellen Partnern von ihrer Geschlechtsangleichung erzähle. Jolina beantwortete die intime Frage ehrlich und erklärte: "Am Anfang habe ich es ein paar Mal nicht gemacht, weil ich mich schützen wollte." Allerdings sei ihr schnell bewusst geworden, dass Transparenz und Respekt von Anfang an der bessere Weg seien. Gleichzeitig scherzte sie, dass viele Männer ohnehin nur aufs erste Foto schauen und gleich weiterwischen würden, anstatt sich mit den Details zu beschäftigen.

Für ihre Lebensweise wird Jolina immer wieder angegriffen. Erst vor wenigen Monaten berichtete die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin von einem transphoben Angriff. Eine Passantin in Hamburg beleidigte sie auf offener Straße. Jolina hielt den Vorfall auf Kamera fest und veröffentlichte das erschreckende Video auf ihrem Instagram-Kanal.

Bereits in der Vergangenheit hat Jolina ihren Fans bewiesen, dass sie keine Angst davor hat, mutige Entscheidungen zu treffen. Erst kürzlich ließ sie sich ihre Brustimplantate entfernen und entschied sich für einen neuen Weg, der besser zu ihrem persönlichen Wohlbefinden passt. Diese Offenheit und Bereitschaft zur Veränderung, die sie mit ihrer Community teilt, machen sie zu einem Vorbild für viele ihrer Follower. Jolina zeigt, dass es sich lohnt, den eigenen Weg zu gehen und Entscheidungen zu treffen, die einen glücklich machen.

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, April 2025

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Realitystar

