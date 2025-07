Kein Comeback? Oliver Sanne findet Reality-TV zu "asozial"

Oliver Sanne (38) schießt gegen die aktuellen Ereignisse in der Trash-TV-Welt. In einer ausführlichen Ansage auf Instagram lässt der Fitnesscoach seinem Ärger freien Lauf. Er berichtet, dass er grundsätzlich gerne im TV auftritt, doch mit den aktuellen Entwicklungen möchte er nichts zu tun haben. "Fremdgehen im TV? Applaus! Saufen bis zum Umfallen? Legende! Je asozialer, desto beliebter und erfolgreicher. Will man da noch Teil sein?", fragt er seine Fans und schreibt: "Ich mache ja selbst gerne Trash-TV, aber nicht jeden Schrott. Vielleicht sind wir zu langweilig, zu teuer oder einfach zu normal – mag sein, aber wenigstens haben wir noch gute Werte durch tolle Familien und gute Freunde, die wir auch nach außen zeigen wollen. Das gibt halt keine Sendezeit."

In seinem Statement spricht Oliver auch einige konkrete Vorkommnisse an. "Die einen erfinden Autounfälle und Wunder-Schwangerschaften mit Verlust", teilt der einstige Bachelor seinen Followern in einem offensichtlichen Seitenhieb auf Kim Virginia Hartung (30) mit. Auch Jannik Kontalis bekommt sein Fett weg: "Während eine andere Vollwurst mit fragwürdigen Aussagen über fremde Kinder 100.000 Euro kassiert, kann ein normaler Vater mit Vollzeitjob kaum seine Familie ernähren." Der Ex-Freund von Yeliz Koc (31) hatte kürzlich zugegeben, sie und ihre Tochter Snow als Promo für seinen Podcast eingesetzt zu haben – mit finanziellem Erfolg.

Olivers Liebesleben ist deutlich weniger dramatisch. Seit rund sieben Jahren ist er mit Jil Rock zusammen. Lange hielt sich die Spekulation, dass ihr Kennenlernen eigentlich ein One-Night-Stand war. Im Promiflash-Interview im vergangenen Dezember erklärte Oliver allerdings: "Wir haben uns sehr viel geschrieben, sehr viel telefoniert, aber live haben wir uns erst mal nicht gesehen. Es war dann wirklich so: Am ersten Tag getroffen und jetzt bleibt es so für immer."

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Realitystar

Instagram / jannikkontalis Snow, Jannik Kontalis und Yeliz Koc in Paris, März 2025

RTL / Stefan Gregorowius "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Jil Rock und Oliver Sanne